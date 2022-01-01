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Адвокат дьявола Адвокат дьявола
Киноафиша Фильмы Адвокат дьявола Адвокат дьявола, 1997: актеры и роли
The Devil's Advocate Адвокат дьявола 1997 / США / Германия
8.5 Оцените
90 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Адвокат дьявола, 1997: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Тэйлор Хэкфорд Taylor Hackford
В ролях
Киану Ривз Киану Ривз Keanu Reeves Шарлиз Терон Шарлиз Терон Charlize Theron Аль Пачино Аль Пачино Al Pacino Рубен Сантьяго-Хадсон Ruben Santiago-Hudson Хезер Матараццо Heather Matarazzo Памела Грэй Тамара Туни Конни Нильсен Конни Нильсен Connie Nielsen Дебра Монк Debra Monk Вито Ругинис Джеффри Джонс Jeffrey Jones Джудит Джои Лора Харрингтон Laura Harrington Крэйг Т. Нельсон Кристофер Бауэр Кристофер Бауэр Chris Bauer
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