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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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Адвокат дьявола
Адвокат дьявола, 1997: актеры и роли
The Devil's Advocate
Адвокат дьявола
1997 / США / Германия
8.5
Оцените
90
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Адвокат дьявола, 1997: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Тэйлор Хэкфорд
Taylor Hackford
В ролях
Киану Ривз
Keanu Reeves
Шарлиз Терон
Charlize Theron
Аль Пачино
Al Pacino
Рубен Сантьяго-Хадсон
Ruben Santiago-Hudson
Хезер Матараццо
Heather Matarazzo
Памела Грэй
Тамара Туни
Конни Нильсен
Connie Nielsen
Дебра Монк
Debra Monk
Вито Ругинис
Джеффри Джонс
Jeffrey Jones
Джудит Джои
Лора Харрингтон
Laura Harrington
Крэйг Т. Нельсон
Кристофер Бауэр
Chris Bauer
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