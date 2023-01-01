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Джинсы - талисман
Джинсы - талисман, 2005: актеры и роли
The Sisterhood of the Traveling Pants
Джинсы - талисман
2005 / США
6.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Джинсы - талисман, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Кен Куопис
Ken Kwapis
В ролях
Блейк Лайвли
Blake Lively
Алексис Бледел
Alexis Bledel
Америка Феррера
America Ferrera
Брэдли Уитфорд
Bradley Whitford
Нэнси Трэвис
Nancy Travis
Рэйчел Тикотин
Rachel Ticotin
Дженна Бойд
Jenna Boyd
Эрни Лайвли
Ernie Lively
Эмили Теннант
Emily Tennant
Майк Фогель
Mike Vogel
Эмбер Тэмблин
Amber Tamblyn
Валери Тиан
Valerie Tian
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