Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Дженна Бойд
Дженна Бойд
Jenna Boyd
О персоне
Фильмография
Новости
Дженна Бойд
Jenna Boyd
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
4 марта 1993
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Место рождения
Бедфорд, Техас, США
Рост
155 см
Биография Дженны Бойд
Родилась 4 марта 1993 года. Бедфорд, Техас, США.
Развернуть
Фильмография Дженны Бойд
Джинсы - талисман
комедия, приключения
2005, США
6.0
Последний рейд
приключения, триллер, вестерн
2003, США
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Хоуп может умереть: вышел тизер четвертого сезона «Наследия»
Главная героиня находится на грани перерождения в полного трибрида.
Написать
20 сентября 2021 16:53
Все новости
Related video
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"