Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Награды
Нэнси Трэвис
Nancy Travis
Киноафиша
Персоны
Нэнси Трэвис
Нэнси Трэвис
Nancy Travis
Дата рождения
21 сентября 1961
Возраст
64 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Нью-Йорк, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
Биография Нэнси Трэвис
Родилась 21 сентября 1961 года. Нью-Йорк, США.
Развернуть
Популярные фильмы
8.7
Как я встретил вашу маму
(2005)
7.9
Метод Комински
(2018)
7.7
Обыкновенные ангелы
(2023)
Фильмография Нэнси Трэвис
6.3
Смена передач
комедия
2025, США
7.1
Свободные люди
Sovereign
боевик, криминал, драма
2025, Греция / США
Смотреть трейлер
Рецензия
7.7
Обыкновенные ангелы
Ordinary Angels
драма
2023, США
Смотреть трейлер
4.3
Ночь анимированных мертвецов
Night of the Animated Dead
анимация, ужасы
2021, США
7.9
Метод Комински
драма, комедия
2018, США
7.7
Мистер Мерседес
драма, криминал, триллер
2017, США
7.2
Ранчо
драма, комедия
2016, США
5.8
Поселенцы
Squatters
криминал, драма
2014, США
Показать еще
Кондиционеры скоро останутся в прошлом: дизайнеры уже нашли крутую замену – без шума и сквозняка
Гадких лебедей из покрышек вырезать уже не модно: на даче из старых шин делаю реально полезные вещи
Эти дешевые корзинки из Fix Price разошлись по всему дому: использую их 11 способами и снова беру целую стопку
Иван Будько, Митяй или Жека? 5 смешных вопросов покажут, кто вы из сериала «Сваты» (тест)
Этот российский фильм запоем смотрели в 80 странах, сравнивая с «Бойцовским клубом», — а на родине он не отбил и половины бюджета
«Устюгов, я твой… тест»: отличите «Ментовские войны» от «Звездных войн» и попытайтесь не сойти с ума (6 вопросов со звездочкой)
«Смерть родителей и тяжелая психологическая травма»: новинка с Паламарчуком по уровню жести переплюнула «Невский»
Никаких «продолжение следует»: 3 шикарных мини-сериала по Агате Кристи – завершились давно, так что смотрятся залпом
Лучшие российские сериалы Okkо 2026 года: 6 проектов с рейтингами от 7,8 до 8,6, которые 100% стоит включить
«Я от бабушки ушел, но тест по сказкам не прошел» – теперь попробуйте вы: вспомните 5 старых фильмов по добрякам-героям
«Экранизация фанфика»: зрители назвали худшую серию «Дома Дракона» — её рейтинг упал до 6,3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить