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Рассекая волны Рассекая волны
Киноафиша Фильмы Рассекая волны Рассекая волны, 1996: актеры и роли
Breaking the waves Рассекая волны 1996 / Дания / Франция / Швеция / Нидерланды / Норвегия / Исландия
7.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Рассекая волны, 1996: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ларс фон Триер Ларс фон Триер Lars von Trier
В ролях
Эмили Уотсон Эмили Уотсон Emily Watson Стеллан Скарсгард Стеллан Скарсгард Stellan Skarsgard Кэтрин Картлидж Жан-Марк Барр Жан-Марк Барр Jean-Marc Barr Эдриен Роулинс Джонатан Хэкетт Сандра Воу Sandra Voe Удо Киер и др.
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