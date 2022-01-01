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Ник Стал
Ник Стал
Nick Stahl
О персоне
Фильмография
Ник Стал
Nick Stahl
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Дата рождения
5 декабря 1979
Возраст
42 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Ника Стала
Родился 5 декабря 1979 года. Харлигген, Техас, США.
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Фильмография Ника Стала
Убийство Николь Браун Симпсон
триллер, криминал
2020, США
2.0
Охота на волка
драма, ужасы, мистика
2020, Канада
6.0
Астрал на улице Арлетт
триллер
2012, США
6.0
Изнутри
триллер, драма
2011, США
6.0
Живой мертвец
триллер
2011, США
4.0
Зеркала 2
триллер
2010, США
7.0
Горящие пальмы
комедия, драма
2010, США
5.0
Мой единственный
комедия
2009, США
7.0
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