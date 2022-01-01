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Барбара Гэррик
Барбара Гэррик
Barbara Garrick
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Барбара Гэррик
Barbara Garrick
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Дата рождения
3 декабря 1965
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Биография Барбары Гэррик
Родилась 3 декабря 1965 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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Фильмография Барбары Гэррик
Сусана, ты меня убиваешь
драма, мелодрама, комедия
2016, Мексика / Канада
6.0
Телепорт
триллер, фантастика, драма, приключения
2008, США
7.0
Рапсодия Майями
комедия, мелодрама
1995, США
6.0
Фирма
триллер, драма
1993, США
6.0
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