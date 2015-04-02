Фильм «Телепорт», поставленный по роману Стивена Гулда, подпитывается как будто бы из двух источников, хотя единственный настоящий его источник – неуемная жажда кассовых сборов. Если, впрочем, обратиться к содержанию, то хронологически картина ведет отсчет от пограничной ситуации смерти, когда юный герой, запертый в водной толще плотной стеной льда, обнаруживает в себе паранормальные способности. Таким образом, вначале «Телепорт» словно воспроизводит сюжетный ход в…
Идея замечательная, но реализация на шаткую троечку.
Согласен со всеми вышеуказанными недочетами.
Отсутствие харизмы у главного героя делает его жалким, поступки его кажутся малодушными, никакой симпатии он не вызывает. Ему подстать его подружка - типичная вагиноамериканка, постоянно что-то требующая, истеричная и несносная, но обязательно вымаливающая прощение в конце концов. Сценарий и режиссура на двойку с плюсом.
Весь фильм хотелось крикнуть - убейте себя блинком ап стену ✊
ну не знааааю... вчера на 3 часа дня в большом зале каро дыбенко свободных мест не было!!!!✊
я не знала, что был какой-то промоушен в газете метро и поэтому была поражена количеством народа
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