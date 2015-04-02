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Фильм «Телепорт», поставленный по роману Стивена Гулда, подпитывается как будто бы из двух источников, хотя единственный настоящий его источник – неуемная жажда кассовых сборов. Если, впрочем, обратиться к содержанию, то хронологически картина ведет отсчет от пограничной ситуации смерти, когда юный герой, запертый в водной толще плотной стеной льда, обнаруживает в себе паранормальные способности. Таким образом, вначале «Телепорт» словно воспроизводит сюжетный ход в…