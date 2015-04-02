Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Беспринципные в деревне" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Телепорт Телепорт
Киноафиша Фильмы Телепорт Отзывы о фильме «Телепорт»
Jumper Телепорт 2008 / США
7.7 Оцените
76 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Телепорт»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Фильм «Телепорт», поставленный по роману Стивена Гулда, подпитывается как будто бы из двух источников, хотя единственный настоящий его источник – неуемная жажда кассовых сборов. Если, впрочем, обратиться к содержанию, то хронологически картина ведет отсчет от пограничной ситуации смерти, когда юный герой, запертый в водной толще плотной стеной льда, обнаруживает в себе паранормальные способности. Таким образом, вначале «Телепорт» словно воспроизводит сюжетный ход в…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
чихуахуа 2 апреля 2015, 12:51
если по динамике фильм будет как идентификация и как смиты по зрелищности, да если ещё и кристенсен окончательно проявит свой талант, то фильм будет просто потрясным) по трейлерам намечается что-то захватывающее)✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kykuiii 2 апреля 2015, 12:51
так себе кино.

Идея замечательная, но реализация на шаткую троечку.

Согласен со всеми вышеуказанными недочетами.

Отсутствие харизмы у главного героя делает его жалким, поступки его кажутся малодушными, никакой симпатии он не вызывает. Ему подстать его подружка - типичная вагиноамериканка, постоянно что-то требующая, истеричная и несносная, но обязательно вымаливающая прощение в конце концов. Сценарий и режиссура на двойку с плюсом.

Весь фильм хотелось крикнуть - убейте себя блинком ап стену ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Цап--Царапка 2 апреля 2015, 12:51
Если брать по России, то несмотря на офигенный промоушен этого фильма непросредственно в Питере - залы наполняются крайне слабо даже в выходные дни, хотя счас особых конкурентов у фильма нет.

ну не знааааю... вчера на 3 часа дня в большом зале каро дыбенко свободных мест не было!!!!✊

я не знала, что был какой-то промоушен в газете метро и поэтому была поражена количеством народа
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Непослушная
Непослушная 42 комментария
Капернаум
Капернаум 2 комментария
Праведник
Праведник 76 комментариев
Титаник
Титаник 2 комментария
Крушение
Крушение 20 комментариев
Изумительный Морис
Изумительный Морис 17 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Снежная королева: Разморозка
Снежная королева: Разморозка
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Приложение киноафиши