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Фильмография
Натали Кокс
Nathalie Cox
Киноафиша
Персоны
Натали Кокс
Натали Кокс
Nathalie Cox
Дата рождения
1 сентября 1978
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Рост
179 см
Цвет глаз
сине-зелёный
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
,
Путешественник
Популярные фильмы
7.7
Царство небесное
(2005)
7.3
Молодая мамаша
(2012)
7.2
Экзамен
(2009)
Фильмография Натали Кокс
3.9
Год отпуска
One Year Off
комедия
2023, Великобритания
Смотреть трейлер
4.5
Рождество на Карибах
Christmas in the Caribbean
комедия, мелодрама
2022, США / Великобритания
4.6
Дед Мороз вернулся
Father Christmas Is Back
комедия
2021, Великобритания
5.4
Мисс Уиллоби и книжная лавка с привидениями
Miss Willoughby and the Haunted Bookshop
приключения, криминал, детектив
2021, Великобритания
5.1
Ограбление Лондона
Gunned Down
боевик
2017, Великобритания
7.3
Молодая мамаша
комедия
2012, Великобритания
7.2
Экзамен
Exam
триллер
2009, Великобритания
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6.9
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Jumper
триллер, фантастика, драма, приключения
2008, США
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