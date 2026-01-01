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Натали Кокс
Натали Кокс Nathalie Cox
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Натали Кокс

Nathalie Cox

Дата рождения
1 сентября 1978
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Рост
179 см
Цвет глаз
сине-зелёный
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Романтическая актриса, Путешественник

Популярные фильмы

Царство небесное 7.7
Царство небесное (2005)
Молодая мамаша 7.3
Молодая мамаша (2012)
Экзамен 7.2
Экзамен (2009)

Фильмография Натали Кокс

Год отпуска 3.9
Год отпуска One Year Off
комедия 2023, Великобритания
Смотреть трейлер
Рождество на Карибах 4.5
Рождество на Карибах Christmas in the Caribbean
комедия, мелодрама 2022, США / Великобритания
Дед Мороз вернулся 4.6
Дед Мороз вернулся Father Christmas Is Back
комедия 2021, Великобритания
Мисс Уиллоби и книжная лавка с привидениями 5.4
Мисс Уиллоби и книжная лавка с привидениями Miss Willoughby and the Haunted Bookshop
приключения, криминал, детектив 2021, Великобритания
Ограбление Лондона 5.1
Ограбление Лондона Gunned Down
боевик 2017, Великобритания
Молодая мамаша 7.3
Молодая мамаша
комедия 2012, Великобритания
Экзамен 7.2
Экзамен Exam
триллер 2009, Великобритания
Смотреть трейлер
Телепорт 6.9
Телепорт Jumper
триллер, фантастика, драма, приключения 2008, США
Смотреть трейлер Рецензия
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