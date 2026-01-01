Точно не Любава: кто является лучшей женой для Алеши Поповича из «Трех богатырей» — ИИ подсказал верный ответ

Ghibli больше не №1: в Японии теперь новый кумир — аниме, которое потопило «Унесенных призраками» и другие хиты Миядзаки

Фанаты спорят до сих пор: почему варги в «Хоббите» и «Властелине колец» словно из разных миров

Хочется плакать не о своей жизни? Тогда включайте «Рамону» - мексиканский сериал в старых добрых традициях: все красиво и с любовью

Она работала в «Конституционном суде» и никогда не была актрисой: история Катерины Матвеевны из «Белого солнца пустыни»

В этом фильме американцы опозорили великую Вертинскую на весь мир: пятно на репутации Голливуда

С ИИ-кадрами, постаревшей Эм-Джей и Серебряным Соболем: «Человек Паук-4» явно станет хитом — Магуайр в трейлере напоминает Логана

Киргизский «Форест Гамп» с Бондаренко и Майковым: после просмотра этого фильма хочется жить

«Дурилки картонные»: ветераны спецназа разгромили «Позывной "Альфа"» — особо влетело Епифанцеву с козлиной бородкой

Три мини-сериала февраля, которые можно проглотить за выходные