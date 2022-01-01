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Бретт Келли
Бретт Келли
Brett Kelly
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Бретт Келли
Brett Kelly
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Дата рождения
30 октября 1993
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Биография Бретта Келли
Родился 30 октября 1993 года. Ванкувер, Канада.
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Фильмография Бретта Келли
Плохой Санта 2
комедия
2016, США
5.0
Крутые кексы
комедия
2010, США
7.0
Дети без присмотра
приключения, комедия, семейный
2006, США
5.0
Плохой Санта
криминал, комедия
2003, США
6.0
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