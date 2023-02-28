Венсан Кассель сообщил, что сиквел «Порока на экспорт» не состоится

Продолжение криминальной драмы Дэвида Кроненберга «Порок на экспорт» (2007) находилось в подвешенном состоянии уже много лет. Фильм мог быть снят еще в 2012 году, но тогда возникли проблемы со студией Focus Features, после чего было еще несколько попыток запустить производство, но в итоге ничего не удалось. В недавнем разговоре с изданием The Independent Венсан Кассель, сыгравший в оригинальной картине одну из двух ведущих ролей, подтвердил, что вторую часть уже точно можно не ждать:

«У Кроненберга был замечательный сценарий. Мы были готовы к проекту, но я даже не знаю, почему все в конечном счете рухнуло. Теперь же я слабо верю, что сиквел состоится».

Ранее Стивен Найт, получивший номинацию на «Оскар» за сценарий «Порока на экспорт», рассказал, что текст сиквела, по его мнению, получился даже лучше. Автор хотел продемонстрировать путешествие героя Вигго Мортенсена в Россию.

В конце 2020 года на основе сценария Найта пытались запустить отдельный проект под названием «Короткий мрачный взгляд» (Small Dark Look). В переработанной истории речь шла о русской мафии в Лондоне, а на главную роль пытались привлечь Джейсона Стэйтема. С тех пор об этом проекте информации не было.