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Фильм, в российском прокате обозначенный как «Порок на экспорт» (а в расписании сеансов одного из кинотеатров – в закономерное довершение абсурда – как «Пророк на экспорт»), на самом деле называется Eastern Promises – «Восточные обещания». Авторов картины интересует вовсе не экспортирование порока из мафиозных глубин далекой России, тем более что в Лондоне, где происходит действие Eastern Promises, хватает и собственных пороков, – нет,…