Фильм, в российском прокате обозначенный как «Порок на экспорт» (а в расписании сеансов одного из кинотеатров – в закономерное довершение абсурда – как «Пророк на экспорт»), на самом деле называется Eastern Promises – «Восточные обещания». Авторов картины интересует вовсе не экспортирование порока из мафиозных глубин далекой России, тем более что в Лондоне, где происходит действие Eastern Promises, хватает и собственных пороков, – нет,…
Звезды продают. Увидев на афише имена: Виго Мортинсен – красавчик Арагорн и искусный убийца в оставке в «Истории Насилия», Наоми Уотс – печальная блондинка из «21 грамма» и кричащая блондинка из «Конга», «бешеный» француз Кассель – повторяющий судьбу нашего Машкова в Голливуде – то есть играющего исключительно преступников восточной Европы. Режиссура Кроненберга, музыка Шора, камера Сушицки. Все вместе это гарантировало любопытное и многообещающее зрелище.
Прочитав аннотацию – насторожился. Русская мафия в Лондоне, KGB, FSB. Balalaika, vodka. – что за ерундень? Ну думаю не могут все вышеперечисленные товарищи в таком сомнительном борще варится. Наверно это так – фон, а на деле увидим тонкую психологическую драму. Однако смогли. И еще как. Но обо всем по порядку.
Начинается все неплохо. Грустная блондинка на мотоцикле, лондонский туман, суровый мужчина на 600-м. Уотс очень неплоха – этакая light версия 21-ого грамма. Виго – крутой русский в черном плаще и перчатках. Француз Кассель – он же Кирилл - пьяница и блудный сын. Но стоп, что я вижу…
В недавнем интервью Кончаловский рассказывал как у него отобрали «Танго и Кеш» и его заканчивал другой режиссер, а монтировал вообще продюсер. Здесь, похоже, дела еще хуже. То ли актеры не читали сценарий, поверив именитому режиссеру на слово, то ли сам оскароносный сценарист купил текст по дешевке у своего студента. Не знаю. Но если вам понравился космонавт в ушанке из «Армагеддона» - вы не разочаруетесь.
Короче. Это просто невероятная, катастрофическая клюква! Когда к середине фильма на сцену повалили блондинистые певцы в косоворотках, водка потекла рекой, а на фоне бэкграунда из красной и черной икры бородатые дядьки запели с акцентом «очи черные». Я понял это пи****.
К концу фильма все стало совсем плохо. Челси с ФСБ и КГБ были упомянуты не раз, так что я все ждал когда кто-нибудь достанет полоний, или скажет “Birizovski”. Но в финале, после душераздирающей сцены драки голого (sic!) Мортинсена с чеченцами - вас ждет драматический поворот: главный герой - суперагент ФСБ! Япона мать! А мы то думали – в чем корень его добродетели.
Вобщем итог: сценарий написан наспех, очевидно за чтением английских статей о деле Литвиненко. Жителям среднего запада, для которых очевидно этот незамысловатый боевичок и сляпан – должен понравится, потому как экзотика – рашн мафия, ка-джи-би. Это вам не набившие оскомину триады и колумбийцы. Только почему главный герой – офицер ФСБ а не ЦРУ я не понял. Ведь тогда целевая аудитория была бы шире.
Единственный вопрос который мучает меня до сих пор – как все эти отличные ребята из первого абзаца решили делать ТАКОЕ кино. Во истину Америка – родина продюсерского кино. И если народ хочет клюквы про русских – получите. С музыкой Шора и камерой Сушицки.
Спойлер. А теперь баги: Полицейский который опознавал труп у реки – дружит с Виго – я не понял, он что, тоже русский разведчик? И работает следователем в скотланд ярде? Как Кассель вынес ребенка? Неужели полиция не подумала, что его надо охранять. Или если к тебе домой приходит полиция выкачать шприц крови – это обычное в Англии дело? Даже если ребенка не охраняли – что вот так можно придти, сунуть наворожденного в сумку и вынести? Насколько я помню убитый pahan был русским, почему его братья – чечены?
Я ее не обижал. как актриса Наоми мне очень очень нравится. И тут играет неплохо кстати.
дополнение к моему отзыву
Главная проблема фильма - сценарий! Камера безупречна, актеры лезут из кожи вон. Но как им такое сыграть! Они же все неглупые ребята. Фильм сделан довольно качественно и в целом неплохой, однако мешают его смотреть три, на мой взгляд, вещи.
1. Фильм про русских. Какими они нас представляют. Но тут оговорка: поскольку кино должно отбивать вложенные деньги инвесторов, приходится пользоваться штампами. Вы вдумайтесь: если не будет борща, водки, кгб и матрешки - как обычный американец узнает русского? Никак. Поэтому пусть даже Кроненберг и сотоварищи будут потомками выходцев с западной украины - продюсеры не дадут им денег на фильм без водки и балалайки.
Итак непонятно - кто дал денег на кино - где все главные герои русские? Может Абрамович?
но нам от этого по сути нелегче, для нас это клюква.
2. Если представить что вместо русских - немцы там или французы, уже можно смотреть. Но тут вторая претензия: в фильме практически нет психологизма, который ожидаешь от такой команды создателей. Получается проблема в собственных завышенных ожиданиях. Всеже Кроненберг - это не кубрик. И муха его - тоже средний НФ-боевичок.
3. Сценарий. Вот корень всех бед. Ужасный, глупый, заштампованный сценарий.
Кроненберг, не Кроненберг а деньги на кино инвесторы дают. И деньги надо окупать. Судя по составу стран участников - англия, канада и еще что-то там, главные деньги дали англичане. Думаю все это снято по горячим следам Литвиненко и не более. тема русских шпионов в тылу сытых европейцев - очень и очень актуальна. ТАк что зритель обеспечен. И звездный состав авторов - гарантирует европейскую кассу, что бы там не говорили.
Фильм "история насилия" меня невероятно впечатлил. Это оху***** кино! Не обнаружил я там никак натяжек. Хотя если копать, то карикатурный брат-босс, одноглазый гангстер - чуток клюквы есть. Но по сумме впечатлений - мегазачот.
Здесь же было слишком много "не верю". Чего стоят гримасы "крутого" Мортинсена. В "жестокости" он гримас не корчил и губы не кривил. Хотя был там в 100 раз круче. А чего стоит сцена с топящим дитя Кириллом-Касселем. Ну просто смех. Думаю что дело добил дубляж. Озвучили реально плохо. Добавили картикатурности и усугубили впечатление.
Мощная, жесткая, страшная и до невозможности бескопромисная драка.
Думая, что гипержестокость, показанная в этой драке и других эпизодах - с одной стороны стиль Кроненберга, а с другой - просто просчитанный ход. Также и как и кровь, стекающая по ногам беременной школьницы наркоманки. Это не может не цеплять зрителя и добавляет "серьезности" средненькому фильму.
Что касается самой драки - то она неправдоподобна. Два здоровых мужика чеченца с ножами зарезали бы худосочного мортинсена как нефиг делать. Легкость с какой он сломал руку здоровяку - просто нереальная.
Еще раз повторюсь - талант авторов не удалось спрятать. Он виден. Но все дело имхо в сценарии. По сути - сценарий - обычны детективный треш с кучей штампов. И сделать из этого говна супер интеллектуальную притчу не сможет никто. В рецензиях некоторые авторы изыскали в этом боевичке некую супер мораль и психологизм. Ну да - я тоже разглядел. Мораль - русские шпионы круче всех! Психологизм - русские самые терпеливые. В рожу плевали, гнобили, все тело наколками искололи - а он выходит в финале и в новом кителе отдает честь, и говорит "СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ"
я согласен, эту сцен переживаешь животом. как будто тебя порежут щас. Ну так кто спорит.
я собссно про то, что не понял за счет чего запаренный в прямом смысле колян загасил двух чеченов с ножами. зато живо представляю сценариста, который выдумывает: так сиди он голый короче в бане, ну прям голый совсем, ага с членом прямо сидит короче и заходят, заходят двое чеченов. Да у них ножи должны быть тоже не простые а чеченские - хм, не знаю какие там в чечне ножи - ну пусть будут такие косые, как в ганнибале - мне понравились, типа серпы такие косые. вот. ну вскакивает колян и раз два их всех мочит короче. экх. не чо-то не то. типа все должно быть реалистично. он как бы ели ели их гасит...
впрочем фиг с ним со сценой. хотя на тему реалистичности считаю образцом "тренировочный день".
когда латиносы потащили мочить в ванне главного героя - вот она реалистичность - вот уж где "верю" так "верю". И русские там были супер. их не показывали, но все нигеры их ссали. А в конце приехали быстро из калашов положили всех и уехали - вот это мафия.
А тут - дон с борщом, сын с ...**ми - пародия.
Цитата (John_Doe, 06/10/2007 - 22:05:19):Никакой "клюквы" я там в упор не разглядел
Ага никакой. все русские сидят, смотрят программу время в записи, едят борщ в иваноских платках и плачут "очи черные" - да, все так и есть. Кстати половина бабок из массовки - ну вылитые маргариты тетчер, а никак не марь иванны..
Русские хоть на саммитах оон и одеты в хорошие костюмы и говорят местами по английски, но на практике вот они какие (см. кино.) Не зря в фильме никого нет кроме русских чеченов и Азиза (очевидно алжирское чото)... Короче все эти дикие гоблины с востока, которых пугается и от которых жмется к стенке, обычный законопослушный европеец - вот про кого кино. и вот что за обещания.
не верьте путину, не верьте русским - они вот вот нападут! даешь радар в чехии и ракеты в польше.
К концу фильма все стало совсем плохо. Челси с ФСБ и КГБ были упомянуты не раз, так что я все ждал когда кто-нибудь достанет полоний, или скажет “Birizovski”. Но в финале, после душераздирающей сцены драки голого (sic!) Мортинсена с чеченцами - вас ждет драматический поворот: главный герой - суперагент ФСБ! Япона мать! А мы то думали – в чем корень его добродетели.
Вобщем итог: сценарий написан наспех, очевидно за чтением английских статей о деле Литвиненко. Жителям среднего запада, для которых очевидно этот незамысловатый боевичок и сляпан – должен понравится, потому как экзотика – рашн мафия, ка-джи-би. Это вам не набившие оскомину триады и колумбийцы. Только почему главный герой – офицер ФСБ а не ЦРУ я не понял. Ведь тогда целевая аудитория была бы шире.
Вот и я примерно так думал после просмотра. Идиотские идеи о спонсорах из ФСБ, и аналогии с Путиным сами в голову, а потом вспомнил, что зимой - весной по радио бурно обсуждался роман Мортенсена с одной питерской дамой. Подробности там были всякие странные. Я не запоминал. Не по моей части. А, посмотрев фильм, вдруг вспомнил. И «отлегло» - хоть какое-то нормальное, человеческое объяснение этому безобразию. ✊
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