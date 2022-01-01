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Киноафиша Фильмы Порок на экспорт Порок на экспорт, 2007: актеры и роли
Eastern Promises Порок на экспорт 2007 / Великобритания / Канада / США
7.8 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Порок на экспорт, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Кроненберг Дэвид Кроненберг David Cronenberg
В ролях
Вигго Мортенсен Вигго Мортенсен Viggo Mortensen Наоми Уоттс Наоми Уоттс Naomi Watts Венсан Кассель Венсан Кассель Vincent Cassel Армин Мюллер-Шталь Армин Мюллер-Шталь Armin Mueller-Stahl Шинед Кьюсак Шинед Кьюсак Sinéad Cusack Доналд Самптер Donald Sumpter Морн Ботс Тамер Хассан Tamer Hassan Раза Джеффри Раза Джеффри Raza Jaffrey Сара-Жанна Лабросс Лайэм МакКенна Мина И. Мина Питер Рник Peter Rnic Майкл Сарн Ежи Сколимовский Jerzy Skolimowski Майа Сотериу Тереза Србова Тереза Србова Tereza Srbova Бади Уззаман Badi Uzzaman
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