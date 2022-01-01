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Порок на экспорт
Порок на экспорт, 2007: актеры и роли
Eastern Promises
Порок на экспорт
2007 / Великобритания / Канада / США
7.8
Оцените
28
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Порок на экспорт, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Кроненберг
David Cronenberg
В ролях
Вигго Мортенсен
Viggo Mortensen
Наоми Уоттс
Naomi Watts
Венсан Кассель
Vincent Cassel
Армин Мюллер-Шталь
Armin Mueller-Stahl
Шинед Кьюсак
Sinéad Cusack
Доналд Самптер
Donald Sumpter
Морн Ботс
Тамер Хассан
Tamer Hassan
Раза Джеффри
Raza Jaffrey
Сара-Жанна Лабросс
Лайэм МакКенна
Мина И. Мина
Питер Рник
Peter Rnic
Майкл Сарн
Ежи Сколимовский
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