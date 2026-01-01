Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Порок на экспорт
Награды и номинации фильма Порок на экспорт 2007
Оскар 2008
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 2008
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Лучшая мужская роль
Номинант
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2007
Приз зрительских симпатий
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
