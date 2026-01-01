Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Порок на экспорт 2007

Оскар 2008 Оскар 2008
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 2008 Золотой глобус 2008
Лучший фильм (драма)
Номинант
 Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
 Лучшая музыка к фильму
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Лучшая мужская роль
Номинант
 Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
 Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2007 Кинофестиваль в Торонто 2007
Приз зрительских симпатий
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2008 Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
