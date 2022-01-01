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Сталкер Сталкер
Киноафиша Фильмы Сталкер Сталкер, 1979: актеры и роли
Stalker Сталкер 1979 / СССР
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28 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Сталкер, 1979: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Андрей Тарковский Андрей Тарковский Andrei Tarkovsky
В ролях
Наташа Абрамова Natasha Abramova Файме Юрна Алиса Фрейндлих Алиса Фрейндлих Alisa Freindlich Николай Гринько Анатолий Солоницын Анатолий Солоницын Александр Кайдановский Александр Кайдановский
Пес-самурай и город кошек
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2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
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Главная роль
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2011, США, драма, боевик
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
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