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Сталкер
Сталкер, 1979: актеры и роли
Stalker
Сталкер
1979 / СССР
Трейлер
7.1
Оцените
28
голосов
Рейтинг IMDb: 8.1
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Сталкер, 1979: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Андрей Тарковский
Andrei Tarkovsky
В ролях
Наташа Абрамова
Natasha Abramova
Файме Юрна
Алиса Фрейндлих
Alisa Freindlich
Николай Гринько
Анатолий Солоницын
Александр Кайдановский
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2021, Россия, триллер
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