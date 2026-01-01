Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Фильмы
Сталкер
Награды и номинации фильма Сталкер
Награды и номинации фильма Сталкер 1979
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Киноляпы
Вопросы и ответы
Каннский кинофестиваль 1980
Приз Экуменического жюри
Победитель
