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Александр Кайдановский
Александр Кайдановский
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Александр Кайдановский
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Дата рождения
23 июля 1946
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
3 декабря 1995
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Александр Кайдановский
Родился 23 июля 1946 года. Ростов-на-Дону, СССР (Россия).
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Фильмография Александр Кайдановский
Волшебный стрелок
фантастика, фэнтези
1994, Венгрия / Швейцария / Франция
6.0
Сон смешного человека
короткометражный, анимация
1992, Россия
8.0
Жена керосинщика
драма
1988, СССР
6.0
Перевал
фантастика, короткометражный, анимация
1988, СССР
7.0
Новые приключения янки при дворе короля Артура
приключения, фэнтези
1988, СССР
6.0
Десять негритят
триллер, детектив, драма
1987, СССР
8.0
Простая смерть
драма
1985, СССР
7.0
Спасатель
мелодрама
1980, СССР
7.0
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28 февраля 2017 13:01
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