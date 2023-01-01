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Сталкер Сталкер
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Stalker Сталкер 1979 / СССР
7.7 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Кадры из фильма «Сталкер»

Вся информация о фильме
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