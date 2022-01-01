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Андрей Соколов
Андрей Соколов
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Андрей Соколов
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Дата рождения
13 августа 1962
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Биография Андрея Соколова
Родился 13 августа 1962 года. Москва СССР.
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Фильмография Андрея Соколова
Аманат
биография, исторический, драма
2022, Россия
8.0
Медный всадник России
исторический, драма
2019, Россия
0.0
Память осени
драма
2016, Россия
4.0
Планета Ai
детский
2015, Россия
0.0
Мульт в кино. Выпуск №2
анимация
2015, Россия
0.0
Стартап
драма, биография
2014, Россия
4.0
Белый мавр, или Интимные истории о моих соседях
комедия, драма
2012, Россия
4.0
Новогодний брак
мелодрама
2012, Россия
5.0
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