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Дневники мертвецов Дневники мертвецов
Киноафиша Фильмы Дневники мертвецов Дневники мертвецов, 2007: актеры и роли
Diary of the Dead Дневники мертвецов 2007 / США
6.2 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Дневники мертвецов, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джордж А. Ромеро Джордж А. Ромеро George A. Romero
В ролях
Джордж Буза Шон Робертс Шон Робертс Shawn Roberts Джошуа Клоуз Джошуа Клоуз Joshua Close Джон Диниколь Эми Сьюпак Лэлонд Алан Ван Спрэнг Alan van Sprang Татьяна Мэслэни
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