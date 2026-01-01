Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мартин Роуч
Martin Roach
Мартин Роуч
Мартин Роуч
Martin Roach
Дата рождения
15 июля 1962
Возраст
63 года
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Торонто, Канада
Актерское амплуа
Герой триллеров, Актёр ужасов, Драматический актёр
Популярные фильмы
7.8
Институт
(2025)
6.7
Колыбельная для Пи
(2010)
6.4
Гуманный метод
(2024)
Фильмография Мартин Роуч
Жанр
Все
Боевик
Детектив
Драма
Комедия
Мелодрама
Семейный
Спорт
Триллер
Ужасы
Фантастика
Год
Все
2025
2024
2019
2017
2012
2010
2007
2004
Все
12
Фильмы
10
Сериалы
2
Актер
12
7.8
Институт
триллер, ужасы
2025, США
5.1
Паранормальные истории
ужасы
2024, США/Канада
6.4
Гуманный метод
Humane
ужасы, триллер
2024, Канада / США
Смотреть трейлер
5
Охотничьи домохозяйки
Hunting Housewives
драма, триллер
2024, Канада / США
6.2
Ты должен верить
You Gotta Believe
семейный, спорт
2024, США
4.2
Заговоренная
Believer
триллер
2024, Канада
Смотреть трейлер
6.1
Код 8
Code 8
боевик, фантастика
2019, Канада
5.7
Рождественское наследие
Christmas Inheritance
комедия, драма, мелодрама
2017, США
Смотреть трейлер
5.7
Астрал на улице Арлетт
388 Arletta Avenue
триллер
2012, США
Смотреть трейлер
6.7
Колыбельная для Пи
Lullaby for Pi
драма
2010, Франция / Канада
5.9
Дневники мертвецов
Diary of the Dead
ужасы, триллер
2007, США
Смотреть трейлер
Рецензия
5.7
Куб Зеро
Cube Zero
детектив, триллер, ужасы, фантастика
2004, Канада
