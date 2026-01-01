Оповещения от Киноафиши
Мартин Роуч
Мартин Роуч Martin Roach
Киноафиша Персоны Мартин Роуч

Мартин Роуч

Martin Roach

Дата рождения
15 июля 1962
Возраст
63 года
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Торонто, Канада
Актерское амплуа
Герой триллеров, Актёр ужасов, Драматический актёр

Популярные фильмы

Институт 7.8
Институт (2025)
Колыбельная для Пи 6.7
Колыбельная для Пи (2010)
Гуманный метод 6.4
Гуманный метод (2024)

Фильмография Мартин Роуч

Жанр
Год
Институт 7.8
Институт
триллер, ужасы 2025, США
Паранормальные истории 5.1
Паранормальные истории
ужасы 2024, США/Канада
Гуманный метод 6.4
Гуманный метод Humane
ужасы, триллер 2024, Канада / США
Охотничьи домохозяйки 5
Охотничьи домохозяйки Hunting Housewives
драма, триллер 2024, Канада / США
Ты должен верить 6.2
Ты должен верить You Gotta Believe
семейный, спорт 2024, США
Заговоренная 4.2
Заговоренная Believer
триллер 2024, Канада
Код 8 6.1
Код 8 Code 8
боевик, фантастика 2019, Канада
Рождественское наследие 5.7
Рождественское наследие Christmas Inheritance
комедия, драма, мелодрама 2017, США
Астрал на улице Арлетт 5.7
Астрал на улице Арлетт 388 Arletta Avenue
триллер 2012, США
Колыбельная для Пи 6.7
Колыбельная для Пи Lullaby for Pi
драма 2010, Франция / Канада
Дневники мертвецов 5.9
Дневники мертвецов Diary of the Dead
ужасы, триллер 2007, США
Рецензия
Куб Зеро 5.7
Куб Зеро Cube Zero
детектив, триллер, ужасы, фантастика 2004, Канада
