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Джошуа Клоуз
Джошуа Клоуз
Joshua Close
О персоне
Фильмография
Джошуа Клоуз
Joshua Close
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Дата рождения
31 августа 1981
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Место рождения
Оквилл, Онтарио, Канада
Рост
182 см
Биография Джошуа Клоуза
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Фильмография Джошуа Клоуза
Дубликаты
триллер
2012, Канада
5.0
Правда и ничего кроме...
комедия
2007, США / ЮАР / Италия
5.0
Дневники мертвецов
ужасы, триллер
2007, США
6.0
Шесть демонов Эмили Роуз
ужасы, драма, триллер
2005, США
7.0
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