«Дневники мертвецов» Джорджа Ромеро, как ни странно это может прозвучать, посвящены ровно тому же, чему и «Не оставляющий следа» Грегори Хоблита, с удовольствием отрецензированный нами накануне: имеет ли нравственное оправдание видеофиксация чужой боли и чужой смерти? И если Хоблит ставит вопрос о моральности массового – и потому анонимного – зрительского наслаждения снятыми на камеру сценами убийств и самоубийств, то Ромеро «приближает» ситуацию…
Не впечатлил вообще.... Хотя Ведьма из Блэр понравилась=)
Если у шикарной "Земли мертвых" рейтинг меньше 6,9/10, то сей рейтинг летит в ту же топку, что и роттентоматос таперича! ✊
Мда, Комоныч. Ну ты с годами все страньше и страньше!✊
Полностью согласен с Comon!Ромэро так и остался там..далеко позади..
Я не понимаю откуда такой рейтинг? Мне 30...и я уже столько фильмов переглядел за свою жизнь. Это один из бредовейших фильмов который я видел. Очень редко когда я сидел и мне хотелось что бы быстрей закончился этот бред..
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