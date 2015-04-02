Наша рецензия

«Дневники мертвецов» Джорджа Ромеро, как ни странно это может прозвучать, посвящены ровно тому же, чему и «Не оставляющий следа» Грегори Хоблита, с удовольствием отрецензированный нами накануне: имеет ли нравственное оправдание видеофиксация чужой боли и чужой смерти? И если Хоблит ставит вопрос о моральности массового – и потому анонимного – зрительского наслаждения снятыми на камеру сценами убийств и самоубийств, то Ромеро «приближает» ситуацию…