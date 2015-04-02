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Дневники мертвецов Дневники мертвецов
Киноафиша Фильмы Дневники мертвецов Отзывы о фильме «Дневники мертвецов»
Diary of the Dead Дневники мертвецов 2007 / США
6.2 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Отзывы о фильме «Дневники мертвецов»

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Наша рецензия

«Дневники мертвецов» Джорджа Ромеро, как ни странно это может прозвучать, посвящены ровно тому же, чему и «Не оставляющий следа» Грегори Хоблита, с удовольствием отрецензированный нами накануне: имеет ли нравственное оправдание видеофиксация чужой боли и чужой смерти? И если Хоблит ставит вопрос о моральности массового – и потому анонимного – зрительского наслаждения снятыми на камеру сценами убийств и самоубийств, то Ромеро «приближает» ситуацию…

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Т-Т 2 апреля 2015, 12:51
Отзывы на youtube от посмотревших фильм людей оочень плохие.... Да и вообще создаётся впечатление, что это какая то попытка повтора в другом стиле Ведьмы из Блэр....

Не впечатлил вообще.... Хотя Ведьма из Блэр понравилась=)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ВАШ_БЕЛЫЙ_ЛЕБЕДЬ_ДЯДЯ_ДАРТ 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Paul, 02/04/2008 - 19:22:49):Imdb.com – 6,9/10, что больше, чем у «Земли мёртвых»



Если у шикарной "Земли мертвых" рейтинг меньше 6,9/10, то сей рейтинг летит в ту же топку, что и роттентоматос таперича! ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ВАШ_БЕЛЫЙ_ЛЕБЕДЬ_ДЯДЯ_ДАРТ 2 апреля 2015, 12:51
Ромеро создал потрясающий социальный трэш. Берем медленных зомби, добавляем страшненьких моментов, веселньких моментов и оборочиваем это исследованием поколения youtube. Получилось крайне эстетично, на мой извращенный вкус, и чертовски умнО и не пОшло, в отличие от тонн фестивальных дерьмоделов, возомнивших себя Львами Толстыми.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ВАШ_БЕЛЫЙ_ЛЕБЕДЬ_ДЯДЯ_ДАРТ 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Comon от 04/04/2008 - 01:55:08




Мда, Комоныч. Ну ты с годами все страньше и страньше!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
StasO 2 апреля 2015, 12:51
Помешан на зомби.Стараюсь не пропускать фильмы с Их участием.Но такого Г я давно не видел.Разве что прошлое лето - "Зомби 3D" или как-то так назывался фильм.Предыдущий фильм Ромэро про умных зомби тоже не порадовал.Скоро ему и имя не будет помогать.Останется только написать "основано на реальных событиях",чтобы хоть как-то народ привлечь.21 век.Хочется видеть эффектное кино,пусть и с философией про зомби,но не отродие 60-х.

Полностью согласен с Comon!Ромэро так и остался там..далеко позади..
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Денис30 2 апреля 2015, 12:51
Я тут всегда читателем был, но решил написать.

Я не понимаю откуда такой рейтинг? Мне 30...и я уже столько фильмов переглядел за свою жизнь. Это один из бредовейших фильмов который я видел. Очень редко когда я сидел и мне хотелось что бы быстрей закончился этот бред..
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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