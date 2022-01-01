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Мост в Терабитию Мост в Терабитию
Киноафиша Фильмы Мост в Терабитию Мост в Терабитию, 2007: актеры и роли
Bridge to Terabithia Мост в Терабитию 2007 / США
8.0 Оцените
38 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Мост в Терабитию, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Габор Чупо Габор Чупо Gábor Csupó
В ролях
Джош Хатчерсон Джош Хатчерсон Josh Hutcherson Анна-София Робб Анна-София Робб AnnaSophia Robb Зои Дешанель Зои Дешанель Zooey Deschanel Роберт Патрик Роберт Патрик Robert Patrick Эрин Эннис Лорен Клинтон Lauren Clinton Эмма Хантон Emma Hunton Бэйли Мэдисон Бэйли Мэдисон Bailee Madison Карли Оуэн Carly Owen Шелби Янг Шелби Янг Shelby Young
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