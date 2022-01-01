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Мост в Терабитию
Мост в Терабитию, 2007: актеры и роли
Bridge to Terabithia
Мост в Терабитию
2007 / США
8.0
Оцените
38
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Мост в Терабитию, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Габор Чупо
Gábor Csupó
В ролях
Джош Хатчерсон
Josh Hutcherson
Анна-София Робб
AnnaSophia Robb
Зои Дешанель
Zooey Deschanel
Роберт Патрик
Robert Patrick
Эрин Эннис
Лорен Клинтон
Lauren Clinton
Эмма Хантон
Emma Hunton
Бэйли Мэдисон
Bailee Madison
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