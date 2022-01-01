Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Габор Чупо
Габор Чупо
Gábor Csupó
О персоне
Фильмография
Габор Чупо
Gábor Csupó
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
29 сентября 1952
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Продюсер, Сценарист
Место рождения
Будапешт, Венгрия
Биография Габора Чупо
Родился 29 августа 1952 года. Будапешт, Венгрия.
Развернуть
Фильмография Габора Чупо
Тайна Мунакра
мелодрама, сказка, семейный, приключения
2008, Венгрия / Великобритания / Франция
6.0
Иммигранты
анимация
2008, США / Венгрия
3.0
Мост в Терабитию
фэнтези, семейный, приключения
2007, США
8.0
Все фильмы
Related video
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь