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Мост в Терабитию Мост в Терабитию
Киноафиша Фильмы Мост в Терабитию Отзывы о фильме «Мост в Терабитию»
Bridge to Terabithia Мост в Терабитию 2007 / США
8.0 Оцените
39 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Отзывы о фильме «Мост в Терабитию»

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Комментарии Обсудить в чате
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natasha170694 2 апреля 2015, 12:51
кто смотрел подскажите расскажите очём?????????????✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
megapager 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрел. Это не фентези.

Это драма, детская, школьная.

Эх во времена моего ученичества показали по телеку фильм "Белый Бим чёрное ухо" - рыдали всем классом. Это кино тоже такое мелодраматическое и слезливое просто жуть.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
DART 2 апреля 2015, 12:51
Классное кино о детях реальности и фантазиях. Нечто по задумке похожее на “Лабиринт Фавна”, но не такое жестококе. Можно смотреть и маленьким детяь (правда вот не уверен что дошколятам понравится)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
romero 2 апреля 2015, 12:51
Фильм просто супер
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Шурик 2 апреля 2015, 12:51
Фильм очень грусный и никакой не фэнтези.



http://rutube.ru/tracks/32060.html?v=6ea3d41563b1512730118a288f6d5cf6

Интересная ссылка. Она оказывается ещё и поёт.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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