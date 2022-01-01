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Перо маркиза де Сада
Перо маркиза де Сада, 2000: актеры и роли
Quills
Перо маркиза де Сада
2000 / США / Германия / Великобритания
8.9
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Перо маркиза де Сада, 2000: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Филип Кауфман
Philip Kaufman
В ролях
Джеффри Раш
Geoffrey Rush
Кейт Уинслет
Kate Winslet
Майкл Кейн
Michael Caine
Хоакин Феникс
Joaquin Phoenix
Билли Уайтлоу
Billie Whitelaw
Патрик Малахайд
Амелия Уорнер
Amelia Warner
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