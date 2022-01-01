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Амелия Уорнер

Amelia Warner
Амелия Уорнер
Амелия Уорнер Amelia Warner
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Дата рождения
4 июня 1982
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса, Композитор
Биография Амелия Уорнер

Родилась 4 июня 1982 года. Ливерпуль, Англия, Великобритания.

Фильмография Амелия Уорнер
Эхо
Эхо
мистика, ужасы, драма, триллер 2008, США
7.0
Восход тьмы
Восход тьмы
драма, приключения, фэнтези, боевик 2007, США
6.0
В дурмане
В дурмане
мюзикл, драма 2005,
5.0
Проживая зиму
Проживая зиму
драма, комедия 2005, США
6.0
Эон Флакс
Эон Флакс
боевик, драма, приключения, фантастика, триллер 2005, США
6.0
Перо маркиза де Сада
Перо маркиза де Сада
ужасы, драма 2000, США / Германия / Великобритания
8.0
Последний рыцарь
Последний рыцарь
мелодрама, комедия, приключения 2000, США / Великобритания
6.0
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