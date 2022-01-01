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Амелия Уорнер
Амелия Уорнер
Amelia Warner
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Амелия Уорнер
Amelia Warner
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Дата рождения
4 июня 1982
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса, Композитор
Биография Амелия Уорнер
Родилась 4 июня 1982 года. Ливерпуль, Англия, Великобритания.
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Фильмография Амелия Уорнер
Эхо
мистика, ужасы, драма, триллер
2008, США
7.0
Восход тьмы
драма, приключения, фэнтези, боевик
2007, США
6.0
В дурмане
мюзикл, драма
2005,
5.0
Проживая зиму
драма, комедия
2005, США
6.0
Эон Флакс
боевик, драма, приключения, фантастика, триллер
2005, США
6.0
Перо маркиза де Сада
ужасы, драма
2000, США / Германия / Великобритания
8.0
Последний рыцарь
мелодрама, комедия, приключения
2000, США / Великобритания
6.0
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