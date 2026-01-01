Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Фильмы
Маленькая мисс Счастье
Награды и номинации фильма Маленькая мисс Счастье
Награды и номинации фильма Маленькая мисс Счастье 2006
Оскар 2007
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2007
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
David Lean Award for Direction
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2007
Лучший фильм
Номинант
Прорыв года
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
«Один дома» стал культовым фильмом именно благодаря концовке: знали, что самую «рыдательную» сцену режиссер добавил в последний момент?
