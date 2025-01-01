Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Martin Scorsese
Awards
Awards and nominations of Martin Scorsese
Martin Scorsese
About
Filmography
Articles
Photos
Awards
Awards and nominations of Martin Scorsese
Academy Awards, USA 2007
Best Achievement in Directing
Winner
Academy Awards, USA 2024
Best Motion Picture of the Year
Nominee
Best Achievement in Directing
Nominee
Academy Awards, USA 2020
Best Motion Picture of the Year
Nominee
Best Achievement in Directing
Nominee
Academy Awards, USA 2014
Best Motion Picture of the Year
Nominee
Best Motion Picture of the Year
Nominee
Best Achievement in Directing
Nominee
Academy Awards, USA 2012
Best Motion Picture of the Year
Nominee
Best Motion Picture of the Year
Nominee
Best Achievement in Directing
Nominee
Academy Awards, USA 2005
Best Achievement in Directing
Nominee
Academy Awards, USA 2003
Best Achievement in Directing
Nominee
Academy Awards, USA 1994
Best Adapted Screenplay
Nominee
Best Adapted Screenplay
Nominee
Academy Awards, USA 1991
Best Adapted Screenplay
Nominee
Best Adapted Screenplay
Nominee
Best Achievement in Directing
Nominee
Academy Awards, USA 1989
Best Achievement in Directing
Nominee
Academy Awards, USA 1981
Best Achievement in Directing
Nominee
Cannes Film Festival 2018
Carosse d'Or
Winner
Cannes Film Festival 1986
Best Director
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1976
Palme d'Or
Winner
Cannes Film Festival 1983
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1975
Palme d'Or
Nominee
Golden Globes, USA 2012
Best Director
Winner
Golden Globes, USA 2010
Cecil B. DeMille Award
Winner
Golden Globes, USA 2007
Best Director
Winner
Golden Globes, USA 2003
Best Director
Winner
Golden Globes 2024
Best Director, Motion Picture
Nominee
Best Screenplay, Motion Picture
Nominee
Golden Globes, USA 2020
Best Director
Nominee
Golden Globes, USA 2005
Best Director
Nominee
Golden Globes, USA 1996
Best Director
Nominee
Golden Globes, USA 1994
Best Director
Nominee
Golden Globes, USA 1991
Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
Best Director
Nominee
Golden Globes, USA 1981
Best Director
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Directing for Nonfiction Programming
Winner
Outstanding Nonfiction Special
Winner
Outstanding Nonfiction Special
Winner
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Directing for a Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Directing for Nonfiction Programming
Nominee
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Nominee
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Directing for Nonfiction Programming
Nominee
Outstanding Nonfiction Series
Nominee
Outstanding Nonfiction Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Nonfiction Series
Nominee
Outstanding Nonfiction Series
Nominee
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Cultural Program
Nominee
Outstanding Cultural Program
Nominee
BAFTA Awards 2012
Academy Fellowship
Winner
Best Documentary Film
Nominee
Best Feature Film
Nominee
Best Director
Nominee
BAFTA Awards 1991
Best Film
Winner
Best Film
Winner
Best Screenplay (Adapted)
Winner
Best Screenplay (Adapted)
Winner
Best Direction
Winner
BAFTA Awards 2024
Best Film
Nominee
BAFTA Awards 2020
Best Film
Nominee
Best Film
Nominee
Best Director
Nominee
BAFTA Awards 2014
David Lean Award for Direction
Nominee
BAFTA Awards 2011
Best International
Nominee
Best International
Nominee
BAFTA Awards 2007
David Lean Award for Direction
Nominee
BAFTA Awards 2006
Huw Wheldon Award for Specialist Factual
Nominee
Huw Wheldon Award for Specialist Factual
Nominee
BAFTA Awards 2005
David Lean Award for Direction
Nominee
BAFTA Awards 2003
David Lean Award for Direction
Nominee
BAFTA Awards 1984
Best Direction
Nominee
BAFTA Awards 1977
Best Direction
Nominee
BAFTA Awards 1976
Best Direction
Nominee
Venice Film Festival 1995
Career Golden Lion
Winner
Venice Film Festival 1993
Elvira Notari Prize
Winner
Venice Film Festival 1990
Best Director
Winner
Audience Award (Arena)
Winner
Filmcritica "Bastone Bianco" Award
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1988
Filmcritica "Bastone Bianco" Award
Winner
Berlin International Film Festival 2024
Honorary Golden Berlin Bear
Winner
Berlin International Film Festival 1992
Golden Berlin Bear
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree