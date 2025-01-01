Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Martin Scorsese Awards

Awards and nominations of Martin Scorsese

Martin Scorsese
Awards and nominations of Martin Scorsese
Academy Awards, USA 2007 Academy Awards, USA 2007
Best Achievement in Directing
Winner
Academy Awards, USA 2024 Academy Awards, USA 2024
Best Motion Picture of the Year
Nominee
 Best Achievement in Directing
Nominee
Academy Awards, USA 2020 Academy Awards, USA 2020
Best Motion Picture of the Year
Nominee
 Best Achievement in Directing
Nominee
Academy Awards, USA 2014 Academy Awards, USA 2014
Best Motion Picture of the Year
Nominee
 Best Motion Picture of the Year
Nominee
 Best Achievement in Directing
Nominee
Academy Awards, USA 2012 Academy Awards, USA 2012
Best Motion Picture of the Year
Nominee
 Best Motion Picture of the Year
Nominee
 Best Achievement in Directing
Nominee
Academy Awards, USA 2005 Academy Awards, USA 2005
Best Achievement in Directing
Nominee
Academy Awards, USA 2003 Academy Awards, USA 2003
Best Achievement in Directing
Nominee
Academy Awards, USA 1994 Academy Awards, USA 1994
Best Adapted Screenplay
Nominee
 Best Adapted Screenplay
Nominee
Academy Awards, USA 1991 Academy Awards, USA 1991
Best Adapted Screenplay
Nominee
 Best Adapted Screenplay
Nominee
 Best Achievement in Directing
Nominee
Academy Awards, USA 1989 Academy Awards, USA 1989
Best Achievement in Directing
Nominee
Academy Awards, USA 1981 Academy Awards, USA 1981
Best Achievement in Directing
Nominee
Cannes Film Festival 2018 Cannes Film Festival 2018
Carosse d'Or
Winner
Cannes Film Festival 1986 Cannes Film Festival 1986
Best Director
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1976 Cannes Film Festival 1976
Palme d'Or
Winner
Cannes Film Festival 1983 Cannes Film Festival 1983
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1975 Cannes Film Festival 1975
Palme d'Or
Nominee
Golden Globes, USA 2012 Golden Globes, USA 2012
Best Director
Winner
Golden Globes, USA 2010 Golden Globes, USA 2010
Cecil B. DeMille Award
Winner
Golden Globes, USA 2007 Golden Globes, USA 2007
Best Director
Winner
Golden Globes, USA 2003 Golden Globes, USA 2003
Best Director
Winner
Golden Globes 2024 Golden Globes 2024
Best Director, Motion Picture
Nominee
 Best Screenplay, Motion Picture
Nominee
Golden Globes, USA 2020 Golden Globes, USA 2020
Best Director
Nominee
Golden Globes, USA 2005 Golden Globes, USA 2005
Best Director
Nominee
Golden Globes, USA 1996 Golden Globes, USA 1996
Best Director
Nominee
Golden Globes, USA 1994 Golden Globes, USA 1994
Best Director
Nominee
Golden Globes, USA 1991 Golden Globes, USA 1991
Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
 Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
 Best Director
Nominee
Golden Globes, USA 1981 Golden Globes, USA 1981
Best Director
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Directing for Nonfiction Programming
Winner
Outstanding Nonfiction Special
Winner
Outstanding Nonfiction Special
Winner
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Directing for a Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Directing for Nonfiction Programming
Nominee
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Nominee
 Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2006 Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Directing for Nonfiction Programming
Nominee
 Outstanding Nonfiction Series
Nominee
 Outstanding Nonfiction Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2004 Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Nonfiction Series
Nominee
 Outstanding Nonfiction Series
Nominee
 Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
 Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 1995 Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Cultural Program
Nominee
 Outstanding Cultural Program
Nominee
BAFTA Awards 2012 BAFTA Awards 2012
Academy Fellowship
Winner
Best Documentary Film
Nominee
 Best Feature Film
Nominee
 Best Director
Nominee
BAFTA Awards 1991 BAFTA Awards 1991
Best Film
Winner
Best Film
Winner
Best Screenplay (Adapted)
Winner
Best Screenplay (Adapted)
Winner
Best Direction
Winner
BAFTA Awards 2024 BAFTA Awards 2024
Best Film
Nominee
BAFTA Awards 2020 BAFTA Awards 2020
Best Film
Nominee
 Best Film
Nominee
 Best Director
Nominee
BAFTA Awards 2014 BAFTA Awards 2014
David Lean Award for Direction
Nominee
BAFTA Awards 2011 BAFTA Awards 2011
Best International
Nominee
 Best International
Nominee
BAFTA Awards 2007 BAFTA Awards 2007
David Lean Award for Direction
Nominee
BAFTA Awards 2006 BAFTA Awards 2006
Huw Wheldon Award for Specialist Factual
Nominee
 Huw Wheldon Award for Specialist Factual
Nominee
BAFTA Awards 2005 BAFTA Awards 2005
David Lean Award for Direction
Nominee
BAFTA Awards 2003 BAFTA Awards 2003
David Lean Award for Direction
Nominee
BAFTA Awards 1984 BAFTA Awards 1984
Best Direction
Nominee
BAFTA Awards 1977 BAFTA Awards 1977
Best Direction
Nominee
BAFTA Awards 1976 BAFTA Awards 1976
Best Direction
Nominee
Venice Film Festival 1995 Venice Film Festival 1995
Career Golden Lion
Winner
Venice Film Festival 1993 Venice Film Festival 1993
Elvira Notari Prize
Winner
Venice Film Festival 1990 Venice Film Festival 1990
Best Director
Winner
Audience Award (Arena)
Winner
Filmcritica "Bastone Bianco" Award
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1988 Venice Film Festival 1988
Filmcritica "Bastone Bianco" Award
Winner
Berlin International Film Festival 2024 Berlin International Film Festival 2024
Honorary Golden Berlin Bear
Winner
Berlin International Film Festival 1992 Berlin International Film Festival 1992
Golden Berlin Bear
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more