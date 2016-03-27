|16 February 2017
|Russia
|Cinema Prestige
|6+
|20 January 2017
|Australia
|PG
|16 February 2017
|Belarus
|29 June 2016
|Belgium
|13 June 2024
|Czechia
|13 October 2017
|Finland
|29 June 2016
|France
|16 March 2017
|Germany
|26 May 2017
|Great Britain
|22 December 2016
|Greece
|26 May 2017
|Ireland
|PG
|1 September 2016
|Japan
|16 February 2017
|Kazakhstan
|27 August 2025
|Mexico
|7 July 2016
|Netherlands
|23 June 2017
|Poland
|27 March 2016
|Portugal
|M/12
|4 May 2017
|Slovakia
|12 January 2017
|Spain
|23 February 2017
|Ukraine