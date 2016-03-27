Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Red Turtle
7.5
The Red Turtle - Dubbed trailer
Kinoafisha Films The Red Turtle
7.5

The Red Turtle

, 2016
La tortue rouge
France / Animation / 18+
Tickets Trailers
Tickets
Poster of The Red Turtle
7.5
Tickets
The Red Turtle - Dubbed trailer
The Red Turtle  Dubbed trailer

Synopsis

A man is shipwrecked on a deserted island and encounters a red turtle, which changes his life.

Cast

Emmanuel Garijo
The Father
Tom Hudson
Tom Hudson
The Son (young adult)
Baptiste Goy
The Son (child)
Axel Devillers
The Baby
Barbara Beretta
The Mother
Maud Brethenoux
Mother
Mickaël Dumoussaud
Father
Elie Tertois
Son
Director Michael Dudok de Wit
Writer Pascale Ferran, Michael Dudok de Wit
Composer Laurent Perez Del Mar
Cast and Crew

Animated film details

Country France
Runtime 1 hour 20 minutes
Production year 2016
Online premiere 12 January 2017
World premiere 27 March 2016
Release date
16 February 2017 Russia Cinema Prestige 6+
20 January 2017 Australia PG
16 February 2017 Belarus
29 June 2016 Belgium
13 June 2024 Czechia
13 October 2017 Finland
29 June 2016 France
16 March 2017 Germany
26 May 2017 Great Britain
22 December 2016 Greece
26 May 2017 Ireland PG
1 September 2016 Japan
16 February 2017 Kazakhstan
27 August 2025 Mexico
7 July 2016 Netherlands
23 June 2017 Poland
27 March 2016 Portugal M/12
4 May 2017 Slovakia
12 January 2017 Spain
23 February 2017 Ukraine
MPAA PG
Budget $11,000,000
Worldwide Gross $6,613,503
Production Prima Linea Productions, Why Not Productions, Wild Bunch
Also known as
La tortue rouge, The Red Turtle, La tortuga roja, A Tartaruga Vermelha, A vörös teknős, Červená korytnačka, Červená želva, Crvena kornjača, Czerwony żółw, Den Röda sköldpaddan, Den røde skildpadde, Die rote Schildkröte, Ha'tzav ha'addom, I Kokkini Chelona, Kırmızı Kaplumbağa, La tartaruga rossa, La tortuga vermella, Punane kilpkonn, Raudonas vezlys, Rdeča želva, Ţestoasa roşie, Η κόκκινη χελώνα, Красная черепаха, Червената костенурка, Червона черепаха, レッドタートル　ある島の物語, 紅海龜, 紅烏龜：小島物語, 红海龟

Cartoon rating

7.5
Rate 14 votes
7.5 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
Updated 22 February 2026

Film Trailers

All trailers
The Red Turtle - Dubbed trailer
The Red Turtle Dubbed trailer
The Red Turtle - Trailer
The Red Turtle Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack The Red Turtle
How to book tickets How to book tickets with a bank card How to get to the cinema with an electronic ticket What to do if... Got any questions left?
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
Showtimes Showtimes and Tickets
Moskino Sputnik
16:30 from 250 ₽
All showtimes and tickets

Similar films for The Red Turtle

Send Help
Send Help Horror, Thriller
2026, USA
7.0
The Fantastic Voyage of Marona / L'extraordinaire voyage de Marona
The Fantastic Voyage of Marona / L'extraordinaire voyage de Marona Animation
2019, France / Romania
7.0
A Horse from Heaven
A Horse from Heaven Family
2018, USA
5.0
The Breadwinner
The Breadwinner Family, Animation
2017, Canada / Ireland / Luxembourg
7.0
Song of the Sea
Song of the Sea Fantasy, Animation, Family
2014, Ireland / Denmark / Belgium
8.0
When Marnie Was There
When Marnie Was There Anime, Drama, Fantasy
2014, Japan
7.0
The Tale of the Princess Kaguya
The Tale of the Princess Kaguya Animation, Anime
2013, Japan
8.0
The Boy and the World
The Boy and the World Adventure, Family, Animation
2013, Brazil
7.0
Ernest & Celestine
Ernest & Celestine Animation
2012, France / Belgium
7.0
Ookami Kodomo no Ame to Yuki
Ookami Kodomo no Ame to Yuki Fantasy, Animation, Anime
2012, Japan
8.0
From Up on Poppy Hill
From Up on Poppy Hill Animation, Drama, Anime
2011, Japan
7.0
The Secret World of Arrietty
The Secret World of Arrietty Animation, Fantasy, Anime
2010, Japan
7.0

«The Red Turtle» now playing

Tue 11
How do I book tickets for The Red Turtle? Select a showtime to book tickets online.
Legend Help with tickets
Showtime 20:50 from 400 ₽
Started 20:50 from 400 ₽
Tickets Available 20:50 from 400 ₽
Low price 20:50 from 400 ₽
Moskino Sputnik
Aviamotornaya
2D
16:30 from 250 ₽
All showtimes and tickets
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more