La La Land

, 2016
La La Land
USA / Musical, Drama, Romantic, Comedy / 18+
Synopsis

While waiting for their big breaks, two proper L.A. dreamers, a suavely- charming, soft-spoken jazz pianist and a brilliant, vivacious playwright, attempt to reconcile aspirations and relationship in a magical old-school romance.

Cast

Emma Stone
Ryan Gosling
Finn Wittrock
Rosemarie DeWitt
Sandra Rosko
Callie Hernandez
Director Damien Chazelle
Writer Damien Chazelle
Composer Justin Hurwitz
Film details

Country USA
Runtime 2 hours 8 minutes
Production year 2016
Online premiere 19 April 2017
World premiere 31 August 2016
Release date
28 April 2022 Russia Белые ночи 16+
22 December 2016 Argentina
15 December 2016 Aruba
29 November 2016 Australia
12 January 2017 Belarus
25 January 2017 Belgium
16 February 2017 Bolivia
19 January 2017 Brazil
30 December 2016 Bulgaria
4 January 2017 Cambodia
19 January 2017 Chile
14 February 2017 China
22 December 2016 Colombia
26 January 2017 Costa Rica
15 December 2016 Croatia
22 December 2016 Cyprus
5 January 2017 Czechia
23 February 2017 Denmark
2 February 2017 Dominican Republic
17 February 2017 Ecuador
4 January 2017 Egypt
26 January 2017 El Salvador
16 December 2016 Estonia
13 January 2017 Finland
25 January 2017 France
12 January 2017 Georgia
12 January 2017 Germany
13 January 2017 Great Britain
22 December 2016 Greece
26 January 2017 Guatemala
26 January 2017 Honduras
26 January 2017 Hong Kong
29 December 2016 Hungary
23 April 2026 Iceland Allowed
9 December 2016 India
10 January 2017 Indonesia
13 January 2017 Ireland
8 December 2016 Israel
26 January 2017 Italy
18 January 2017 Jamaica
24 February 2017 Japan
12 January 2017 Kazakhstan 16+
5 January 2017 Kosovo
29 December 2016 Kuwait
29 January 2023 Latvia N12
5 January 2017 Lebanon
9 December 2016 Lithuania N-13
3 February 2017 Mexico
22 December 2016 Netherlands
26 December 2016 New Zealand M
26 January 2017 Nicaragua
5 January 2017 North Macedonia
24 February 2017 Norway
9 December 2016 Pakistan
26 January 2017 Panama
19 January 2017 Peru
11 January 2017 Philippines
6 January 2017 Poland
26 January 2017 Portugal
23 December 2016 Romania
1 December 2016 Singapore
5 January 2017 Slovakia
27 January 2017 South Africa
7 December 2016 South Korea
13 January 2017 Spain
16 December 2016 Suriname
27 January 2017 Sweden
25 January 2017 Switzerland
10 April 2020 Taiwan
12 January 2017 Thailand
18 January 2017 Trinidad and Tobago
30 December 2016 Turkey
29 December 2016 UAE
16 December 2016 USA
12 January 2017 Ukraine
5 January 2017 Uruguay
20 January 2017 Venezuela
16 December 2016 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $30,000,000
Worldwide Gross $523,088,208
Production Summit Entertainment, Black Label Media, TIK Films
Also known as
La La Land, La La Land. Ciudad de sueños, La La Land. Una historia de amor, Ла-Ла Ленд, La-La Lend, Aşıklar Şehri, Dežela La la, Kaliforniai álom, Kalifornijos svajos, La ciudad de las estrellas. La La Land, La La Land: California unistused, La La Land: Cantando Estações, La La Land: Kalifornijas sapņi, La La Land: Melodia de Amor, La La Land: Una historia de amor, LaLa Land, Những Kẻ Khờ Mộng Mơ, Oraşul stelelor, Pour l'amour d'Hollywood, Ла Ла Ленд, 라라랜드, ラ・ラ・ランド, 星聲夢裡人, 樂來越愛你, 爱乐之城

Rate 113 votes
8 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  603 In the Musical genre  25 In the Drama genre  270 In the Romantic genre  83 In the Comedy genre  129 In films of USA  398 In films of 2016  16

Moskino Chtivo
13:00 from 650 ₽
Moskino Muzeynyy
13:00 from 650 ₽
