Next Stop Wonderland

, 1998
USA / Comedy, Drama, Romantic / 18+
Synopsis

An unlucky in love nurse finds her life taking a detour when her mother places a personals ad in the paper, while on the other side of Boston, a plumber is trying to change careers.

Cast

Hope Davis
Philip Seymour Hoffman
Callie Thorne
Pamela Hart
Diane Beckett
Jeremy Geidt
Director Brad Anderson
Writer Brad Anderson, Lyn Vaus
Composer Claudio Ragazzi
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 44 minutes
Production year 1998
World premiere 17 January 1998
Release date
17 January 1998 Russia 16+
6 January 1999 France
17 January 1998 Kazakhstan
17 January 1998 Ukraine
MPAA R
Budget $1,000,000
Worldwide Gross $3,395,581
Production Miramax, Robbins Entertainment, Sprockets Music
Also known as
Next Stop Wonderland, Próxima parada Wonderland, Csodaország - végállomás, Et plus si affinités, Kohtalon sanelemaa, Last Train to Wonderland, Mia stasi sti hora ton thavmaton, Nasledujúca zastávka Raj, Nasledujúca zastávka Wonderland, Prochain arrêt - Wonderland, Prossima fermata Wonderland, Razem i oddzielnie, Romantikk på skinner, Sledeća stanica Wonderland, Urmează staţia Paradis, Μια στάση στη χώρα των θαυμάτων, Следваща спирка: Страната на чудесата, Следующая остановка - Страна чудес, ワンダーランド駅で, 緣來就是你

Film rating

Rate 15 votes
6.5 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

Quotes

Erin Castleton But wouldn't you say that consistency is the hobgoblin of little minds?
Alan Well, actually, its "a foolish consistency is the hobgoblin of little minds." That's Ralph Waldo Emerson.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Next Stop Wonderland

Transsiberian
Transsiberian Thriller, Drama, Crime
2008, Great Britain / Germany / Spain
6.0
Then Came You
Then Came You Comedy, Romantic
2020, USA
5.0
Thin Ice
Thin Ice Drama
2011, USA
6.0
Talk to Me
Talk to Me History, Drama, Biography
2007, USA
7.0
You Kill Me
You Kill Me Thriller, Comedy, Drama
2007, USA
5.0
The Good German
The Good German Drama, Romantic, Thriller, Mystery
2006, USA
5.0
It Runs in the Family
It Runs in the Family Comedy, Romantic, Drama
2003, USA
5.0
Joe Gould's Secret
Joe Gould's Secret Drama
2000, USA
6.0
What Planet Are You From?
What Planet Are You From? Comedy, Sci-Fi
2000, USA
5.0
Moonlight and Valentino
Moonlight and Valentino Romantic, Drama, Comedy
1995, Great Britain / USA
5.0
Mrs. Parker and the Vicious Circle
Mrs. Parker and the Vicious Circle Biography, Drama
1994, USA / Canada
6.0
Sketch Artist
Sketch Artist Mystery, Thriller
1992, USA
5.0
Project Hail Mary
Project Hail Mary
2026, USA, Sci-Fi, Thriller, Drama, Comedy, Adventure
The Drama
The Drama
2026, USA, Romantic, Comedy, Drama
Angels of War
Angels of War
2026, Russia, Drama, History, War
Kommersant
Kommersant
2026, Russia, Drama, Adaptation
Priklyucheniya zhyoltogo chemodanchika
Priklyucheniya zhyoltogo chemodanchika
2026, Russia, Family, Comedy, Adventure, Fantasy
Your Heart Will Be Broken
Your Heart Will Be Broken
2026, Russia, Romantic
Moya sobaka - kosmonavt
Moya sobaka - kosmonavt
2026, Russia, Family, Adventure, Comedy, Children's
Roditelskiy dom
Roditelskiy dom
2025, Belarus / Russia, Comedy, Family
Domovyonok Kuzya 2
Domovyonok Kuzya 2
2026, Russia, Comedy, Family, Fantasy, Children's
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Super Mario Galaxy
Super Mario Galaxy
2026, Japan / USA, Adventure, Animation, Comedy, Family, Fantasy, Adaptation, Horror
Chernyy dvor v kino
Chernyy dvor v kino
2026, Kazakhstan / Kyrgyzstan, Crime, Drama
