Quotes
Eve Stephens I need you desperately.
Renee [chuckles] Let's see... uh, we met in an elevator, right? We had two drinks, went back to my place and had great sex. You had five orgasms, I only had three. And now you are so desperate to see me?
Eve Stephens [sits down] Very desperate... doctor.
Renee Well uh... I'm sorry what was your last name?
Eve Stephens Stephens.
Renee Miss Stevens, right. In my professional opinion, you are a deeply compulsive, highly neurotic, extremely co-dependent woman who more then likely loves too much... or too little. I can't remember which.
Eve Stephens [sarcastic] Finally someone understands me!