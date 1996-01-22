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Poster of Female Perversions
5.4
Kinoafisha Films Female Perversions
5.4

Female Perversions

, 1996
Female Perversions
USA, Germany / Drama / 18+
Poster of Female Perversions
5.4

Synopsis

An ambitious female attorney wallows in excess and meaningless sex with both male and female partners, while dealing with her personal life problems including helping her kleptomaniac sister.

Cast

Tilda Swinton
Tilda Swinton
Eve Stephens
Amy Madigan
Amy Madigan
Maddie Stephens
Karen Sillas
Renee
Frances Fisher
Frances Fisher
Laila Robins
Laila Robins
John Diehl
Jake Rock
Paulina Porizkova
Paulina Porizkova
Clancy Brown
Clancy Brown
John
Shawnee Smith
Shawnee Smith
Make-Up Salesgirl
Nina Wise
Lingerie Saleswoman
Judy Jean Berns
Boutique Saleswoman
Lisa Jane Persky
Margot
Director Susan Streitfeld
Writer Julie Hébert, Louise J. Kaplan, Susan Streitfeld
Composer Debbie Wiseman
Cast and Crew

Film details

Country USA / Germany
Runtime 1 hour 59 minutes
Production year 1996
World premiere 22 January 1996
Release date
22 January 1996 Russia 16+
21 November 1996 Germany
15 May 1997 Italy
22 January 1996 Kazakhstan
25 April 1997 USA
22 January 1996 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $926,954
Production Mindy Affrime, ARD Degeto Film, Starhaus Filmproduktion
Also known as
Female Perversions, Desejos Femininos, Enherafat e Zananeh, Even kiusaukset, Eves frestelser, Female Perversions - Phantasien einer Frau, Gânduri perverse, Kadın sapkınlıkları, Kobiece perwersje, Női romlottság, Perversiones de mujer, Perversioni femminili, Phantasien einer Frau, W niewoli namiętności, Γυναικείες διαστροφές, Женская извращенность, イヴの秘かな憂鬱

Film rating

5.4
Rate 10 votes
5.4 IMDb

Quotes

Eve Stephens I need you desperately.
Renee [chuckles] Let's see... uh, we met in an elevator, right? We had two drinks, went back to my place and had great sex. You had five orgasms, I only had three. And now you are so desperate to see me?
Eve Stephens [sits down] Very desperate... doctor.
Renee Well uh... I'm sorry what was your last name?
Eve Stephens Stephens.
Renee Miss Stevens, right. In my professional opinion, you are a deeply compulsive, highly neurotic, extremely co-dependent woman who more then likely loves too much... or too little. I can't remember which.
Eve Stephens [sarcastic] Finally someone understands me!
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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