Also known as

Longtime Companion, Juntos para siempre, Dugogodišnji prijatelj, Freundschaft fürs Leben, Un compagnon de longue date, Давний друг, Che mi dici di Willy?, Compañeros inseparables, Companheiros de Sempre, Companys inseparables, Długoletni przyjaciele, Długoletni towarzysz, Evig vennskap, Hosszútávú kapcsolat, Ikuinen ystävyys, Meu Querido Companheiro, ロングタイム・コンパニオン, 愛是生死相許

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