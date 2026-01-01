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Poster of Longtime Companion
7.6
Kinoafisha Films Longtime Companion
7.6

Longtime Companion

, 1990
Longtime Companion
USA / Romantic, Drama / 18+
Poster of Longtime Companion
7.6

Synopsis

The emergence and devastation of the AIDS epidemic is chronicled in the lives of several gay men living during the 1980s.

Cast

Campbell Scott
Campbell Scott
Willy
Patrick Cassidy
Howard
John Dossett
Paul
Stephen Caffrey
Fuzzy
Tanya Berezin
Office Manager
Welker White
Welker White
Rochelle
Bruce Davison
Bruce Davison
David
Mary-Louise Parker
Mary-Louise Parker
Lisa
Brian Cousins
Bob
Michael Piontek
Office Worker
Director Norman René
Writer Craig Lucas
Composer Greg De Belles
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 36 minutes
Production year 1990
World premiere 1 October 1989
Release date
1 October 1989 Russia 16+
1 October 1989 Kazakhstan
8 February 1991 Netherlands
11 October 1989 USA
1 October 1989 Ukraine
MPAA R
Budget $3,000,000
Worldwide Gross $4,609,953
Production American Playhouse, Companion Productions, The Samuel Goldwyn Company
Also known as
Longtime Companion, Juntos para siempre, Dugogodišnji prijatelj, Freundschaft fürs Leben, Un compagnon de longue date, Давний друг, Che mi dici di Willy?, Compañeros inseparables, Companheiros de Sempre, Companys inseparables, Długoletni przyjaciele, Długoletni towarzysz, Evig vennskap, Hosszútávú kapcsolat, Ikuinen ystävyys, Meu Querido Companheiro, ロングタイム・コンパニオン, 愛是生死相許

Film rating

7.6
Rate 14 votes
7.6 IMDb
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