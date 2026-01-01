Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 36 minutes
Production year
1990
World premiere
1 October 1989
Release date
|1 October 1989
|Russia
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|16+
|1 October 1989
|Kazakhstan
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|8 February 1991
|Netherlands
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|11 October 1989
|USA
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|1 October 1989
|Ukraine
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MPAA
R
Budget
$3,000,000
Worldwide Gross
$4,609,953
Production
American Playhouse, Companion Productions, The Samuel Goldwyn Company
Also known as
Longtime Companion, Juntos para siempre, Dugogodišnji prijatelj, Freundschaft fürs Leben, Un compagnon de longue date, Давний друг, Che mi dici di Willy?, Compañeros inseparables, Companheiros de Sempre, Companys inseparables, Długoletni przyjaciele, Długoletni towarzysz, Evig vennskap, Hosszútávú kapcsolat, Ikuinen ystävyys, Meu Querido Companheiro, ロングタイム・コンパニオン, 愛是生死相許