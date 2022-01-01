2018 год в кино изобилует не только нашумевшими блокбастерами с грандиозным бюджетом, но и очень качественными и по-настоящему интересными комедиями. От долгожданного продолжения «О чем говорят мужчины» до комедийной интерпретации «Шерлока Холмса» и «взрослой» комедии «Ночная смена», «Киноафиша» рекомендует лучшие фильмы жанра комедии, премьера которых в кинотеатрах состоится в течение 2018 года.

Топ 10 самых ожидаемых комедий 2018

Ночная смена

«Ночная смена» - легкая и незамысловатая комедия, выдержанная в полном соответствии с традициями «комедии положений» и к тому же привлекающая звездным кастом: в фильме снялись такие известные актеры, как Владимир Яглыч и Павел Деревянко. «Ночная смена» повествует о главном герое Максе, который, чтобы свести концы с концами после увольнения с завода, вынужден подрабатывать стриптизером. Не слишком почетную «профессию» Макс пытается скрыть от супруги – и, конечно, из-за этого постоянно попадает в нелепые, но чрезвычайно забавные ситуации.

Приключения Паддингтона 2

Добрая и смешная семейная комедия «Приключения Паддингтона 2» вновь напомнит зрителям о добродушном медведе Паддингтоне, которому на этот раз предстоит, неожиданно для самого себя, разбираться в «афере века» и противостоять знаменитому, но вышедшему в тираж актеру, который затевает грандиозную охоту за сокровищами по всему Лондону. «Приключения Паддингтона 2» собрали цвет британского кинематографа: в семейной комедии снялись такие звезды, как Брендан Глисон, Салли Хокинс, Бен Уишоу, Хью Грант.

Ночные игры

Очень необычную комедию подготовили для поклонников этого жанра Джон Фрэнсис Дейли (он знаком зрителям по роли в сериале «Кости») и Джонатан М. Голдштейн: Рэйчел МакАдамс, Джейсон Бейтман и Джесси Племонс снялись в картине, которая объединяет комедию с детективом. В «Ночных играх» группе друзей, которые регулярно собираются по ночам для веселой детективной игры, предстоит применить полученные навыки, чтобы отыскать виновного во вполне реальном убийстве.

Родители легкого поведения

Неожиданный, но от этого не менее интригующий комедийный дуэт, Сальма Хайек и Джо Манганьелло в комедии «Родители легкого поведения» играют семейную пару, Нэнси и Фрэнка, которые наслаждаются жизнью на широкую ногу в роскошном особняке. Впрочем, очень скоро супруги выясняют, что их состояние отнюдь не неисчерпаемо – и, чтобы оплатить образование дочери, едва отправившейся в колледж, устраивают гаражную распродажу. Вот только делать это приходится под покровом ночи, чтобы скрыть бедственное положение от чрезмерно назойливых соседей – и заодно «подлечить» удар судьбы с помощью алкоголя.

Ричард прощается

Фото со съемок

Джонни Депп уже давно доказал, что умеет очень удачно совмещать комедийные и драматические амплуа – и именно этим актер займется в драмеди «Ричард прощается». В картине режиссера Уэйна Робертса Депп примерил роль как всегда обаятельного, харизматичного, но смертельно уставшего главного героя – профессора колледжа, который однажды узнает о судьбоносном диагнозе неизлечимой болезни и решает напоследок полностью изменить свою жизнь, за короткий срок до ухода в мир иной получив как можно больше незабываемых новых впечатлений.

Талли

Фото со съемок

Если в 2017 году Шарлиз Терон радовала поклонников ролями в экшнах, то в 2018 году примерит другое амплуа – комедийное. Шарлиз и Маккензи Дэвис сыграли главные роли в семейной комедии «Талли», повествующей о замученной домашней суетой главной героине. На незадачливую мамашу сваливается неожиданный подарок в виде няни – вот только на Мэри Поппинс она совсем не тянет, и теперь главной героине приходится теперь не только шумных и непоседливых детей, но еще и причуды незваной помощницы.

Леди Птица

Сирша Ронан не снимается в голливудских блокбастерах с грандиозным бюджетом, но, тем не менее, регулярно становится фавориткой «Оскара» благодаря малобюджетным, но очень качественным фильмам. К ним можно причислить и новый проект режиссера Греты Гервиг – легкую и светлую комедию «Леди Птица» с элементами драмы, которая рассказывает классическую историю юной девушки, стремящейся к славе и эмоциям большого города. В центре сюжета – старшеклассница, которая предпринимает попытку сбежать из своего маленького и сонного городка в Нью-Йорк, а помогает ей в этом приемный старший брат.

Внебрачный ребенок

«Внебрачный ребенок» - это увлекательное драмеди с участием двух известнейших латиноамериканских актеров, Пенелопы Крус и Эдгара Рамиреса. В центре сюжета – 11-летний мальчик, который в лучших традициях героев какого-нибудь «Один дома» или «Трудного ребенка» одну за другой подстраивает каверзы для соперников в борьбе за сердце его матери-красотки. Планам 11-летнего мальчугана позавидовал бы любой Доктор Зло – в ход идут и попытки свести маму с соседом, и попытки «подставить» этого самого соседа, свалив на него вину за убийство отца.

Шпион, который меня кинул

Фото со съемок

Обворожительная Мила Кунис продолжает радовать своих поклонников комедийными ролями и в 2018 году появится в комедийном боевике с говорящим названием «Шпион, который меня кинул». Собственно, название вполне исчерпывающе описывает сюжет, в центре которого – две подруги, неожиданно для себя угодившие в самый центр опасного мира шпионажа, а все из-за того, что бывший парень одной из них оказывается секретным агентом.

Британцы идут!

«Британцы идут!» - комедия, которую поклонники этого жанра ждут, наверное, больше прочих, и в первую очередь – благодаря блестящему касту. В фильме заняты такие замечательные представители кинематографа, как Ума Турман, британцы Стивен Фрай и Тим Рот, обаятельная София Вергара. Впрочем, звездный каст – еще не показатель качества фильма, но и сюжет для обычной комедии – вполне на уровне. В центре истории - британская пара Харриет и Питер, задолжавшие много денег печально известному бандиту, сбегают в Лос-Анджелес. Они намерены украсть драгоценности, чтобы расплатиться с долгами и вести безбедную жизнь. Помочь им должны бывшая жена Питера и ее новый муж. В общем, план изначально обречен на проблемы.