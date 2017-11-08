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Язычники Язычники
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Язычники, 2017

2017 / Россия
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Жизнь несчастливой семьи начинает налаживаться после приезда престарелой родственницы
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Режиссером фильма «Язычники» стала выпускница МХАТа Лера Суркова, для которой эта работа является дебютом в полном метре. В картине, которая является экранизацией пьесы молодого драматурга Анны Яблонской, сыграли Елена Нестерова («Класс коррекции», «СуперБобровы», «Тряпичный союз»), Валентин Самохин («Еще один год», «Краткий курс счастливой жизни», «Метод»), Татьяна Владимирова («Москва, я люблю тебя!») и другие.

Приезд набожной бабушки нарушает привычный уклад жизни одной простой семьи. Пока она 10 лет путешествовала по святым местам, в доме шел вечный ремонт, мать работала на тяжелой работе, чтобы оплатить учебу дочери, а отец сидел без работы. Но с приездом бабушки и началом ее христианских нравоучений, в семье начинают происходить положительные изменения, несмотря на весь скепсис родственников.

- Фильм является экранизацией пьесы молодого драматурга Анны Яблонской, трагически погибшей в 2011 году при взрыве в аэропорту «Домодедово»

- «Язычники» – первый полнометражный фильм Леры Сурковой

Живет одна несчастливая семья. Отец - безработный музыкант, мать пашет на тяжелой работе, чтобы оплатить образование дочери, в доме бесконечный ремонт, с которым никак не справится сосед-алкоголик по прозвищу Боцман. До кучи нежданно-негаданно приезжает бабушка, после десяти лет скитаний по святым местам. Никто не рад внезапной гостье, раздражающей христианскими нравоучениями, но с ее появлением чудесным образом начинает налаживаться жизнь сына, невестки и даже непутевого Боцмана. Только для девятнадцатилетней внучки Кристины этот приезд спровоцирует настоящую трагедию...
 

6.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 8 ноября 2017
Премьера в мире 8 ноября 2017
Возраст 16+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Валерия Суркова
Валерия Суркова
В ролях
Елена Нестерова
Елена Нестерова
Валентин Самохин
Валентин Самохин
Виталия Еньшина
Виталия Еньшина
Татьяна Владимирова
Татьяна Владимирова
Дмитрий Уросов
Дмитрий Уросов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Язычники 4 постера
Человек, познающий мир Лучший художественный фильм
Начало Приз зрительских симпатий
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Язычники
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Режиссер «Язычников» Лера Суркова также занималась постановкой спектакля в ТЕАТР.DOC по одноименной пьесе Анны Яблонской. Большинство ролей в фильме исполнили актеры, уже воплощавшие на сцене образы героев ленты. Такая связь кино и театра иногда может быть весьма опасной для первого и требует от режиссера и актеров умения переключаться между двумя разными практиками. Признаемся, мы не видели спектакль и не можем сказать, насколько фильм отличается от постановки, хотя отчасти след…
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