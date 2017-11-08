Язычники, 2017

Режиссером фильма «Язычники» стала выпускница МХАТа Лера Суркова, для которой эта работа является дебютом в полном метре. В картине, которая является экранизацией пьесы молодого драматурга Анны Яблонской, сыграли Елена Нестерова («Класс коррекции», «СуперБобровы», «Тряпичный союз»), Валентин Самохин («Еще один год», «Краткий курс счастливой жизни», «Метод»), Татьяна Владимирова («Москва, я люблю тебя!») и другие.
Приезд набожной бабушки нарушает привычный уклад жизни одной простой семьи. Пока она 10 лет путешествовала по святым местам, в доме шел вечный ремонт, мать работала на тяжелой работе, чтобы оплатить учебу дочери, а отец сидел без работы. Но с приездом бабушки и началом ее христианских нравоучений, в семье начинают происходить положительные изменения, несмотря на весь скепсис родственников.
- Фильм является экранизацией пьесы молодого драматурга Анны Яблонской, трагически погибшей в 2011 году при взрыве в аэропорту «Домодедово»
- «Язычники» – первый полнометражный фильм Леры Сурковой
Живет одна несчастливая семья. Отец - безработный музыкант, мать пашет на тяжелой работе, чтобы оплатить образование дочери, в доме бесконечный ремонт, с которым никак не справится сосед-алкоголик по прозвищу Боцман. До кучи нежданно-негаданно приезжает бабушка, после десяти лет скитаний по святым местам. Никто не рад внезапной гостье, раздражающей христианскими нравоучениями, но с ее появлением чудесным образом начинает налаживаться жизнь сына, невестки и даже непутевого Боцмана. Только для девятнадцатилетней внучки Кристины этот приезд спровоцирует настоящую трагедию...