Язычники, 2017

Режиссером фильма «Язычники» стала выпускница МХАТа Лера Суркова, для которой эта работа является дебютом в полном метре. В картине, которая является экранизацией пьесы молодого драматурга Анны Яблонской, сыграли Елена Нестерова («Класс коррекции», «СуперБобровы», «Тряпичный союз»), Валентин Самохин («Еще один год», «Краткий курс счастливой жизни», «Метод»), Татьяна Владимирова («Москва, я люблю тебя!») и другие.

Приезд набожной бабушки нарушает привычный уклад жизни одной простой семьи. Пока она 10 лет путешествовала по святым местам, в доме шел вечный ремонт, мать работала на тяжелой работе, чтобы оплатить учебу дочери, а отец сидел без работы. Но с приездом бабушки и началом ее христианских нравоучений, в семье начинают происходить положительные изменения, несмотря на весь скепсис родственников.