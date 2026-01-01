Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 1998
Лучшая драма
Победитель
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1997
Лучшая драма
Победитель
Лучшая актриса сериала (драма)
Победитель
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 1995
Лучшая драма
Победитель
Золотой глобус 1999
Лучшая драма
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 1996
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Makeup for a Series
Победитель
Outstanding Makeup for a Series
Победитель
Outstanding Cinematography for a Single Camera Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Победитель
Outstanding Makeup for a Series
Победитель
Outstanding Sound Mixing for a Drama Series
Победитель
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Победитель
Outstanding Sound Mixing for a Drama Series
Победитель
Outstanding Makeup for a Series
Победитель
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Номинант
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Номинант
Outstanding Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Makeup for a Series
Победитель
Outstanding Makeup for a Series
Победитель
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Series
Номинант
Outstanding Art Direction for a Series
Номинант
Outstanding Cinematography for a Series
Номинант
Outstanding Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Номинант
Outstanding Art Direction for a Series
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Art Direction for a Series
Победитель
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Series
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Series
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Makeup for a Series
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Outstanding Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Номинант
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Series
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Cinematography for a Series
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Outstanding Makeup for a Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1997
Лучшая актриса в драматическом сериале
Победитель
Outstanding Sound Editing for a Series
Победитель
Outstanding Art Direction for a Series
Победитель
Outstanding Sound Editing for a Series
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Makeup for a Series
Номинант
Outstanding Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Editing for a Series - Single Camera Production
Номинант
Outstanding Makeup for a Series
Номинант
Outstanding Editing for a Series - Single Camera Production
Номинант
Primetime Emmy Awards 1996
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Победитель
Outstanding Sound Editing for a Series
Победитель
Outstanding Writing for a Drama Series
Победитель
Outstanding Sound Editing for a Series
Победитель
Outstanding Sound Mixing for a Drama Series
Победитель
Outstanding Sound Mixing for a Drama Series
Победитель
Outstanding Cinematography for a Series
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Outstanding Art Direction for a Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1994
Outstanding Individual Achievement in Graphic Design and Title Sequences
Победитель
Outstanding Individual Achievement in Main Title Theme Music
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1995
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Outstanding Individual Achievement in Cinematography for a Series
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Individual Achievement in Editing for a Series - Single Camera Production
Номинант
Outstanding Individual Achievement in Editing for a Series - Single Camera Production
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1996
Audience Award (TV)
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1999
Лучшая международная программа
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1997
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
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