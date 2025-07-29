Меню
Секретные материалы
Новый виток: топ-9 сериалов, вернувшихся в эфир спустя годы
Дважды в одну реку войти можно, если проявить достаточно находчивости.
Написать
29 июля 2025 10:35
«Прослушка», «Во все тяжкие», «Твин Пикс»: портал IGN отобрал 100 лучших сериалов в истории
В десятку также вошли «Клан Сопрано», «Симпсоны» и «Игра престолов».
Написать
26 сентября 2023 14:56
Все еще разбивают сердца: как сейчас выглядят краши из сериалов нулевых
Герои из популярных шоу 2000-х, по которым все сходили с ума.
Написать
17 апреля 2023 12:00
Режиссер «Черной Пантеры» Райан Куглер работает над перезапуском «Секретных материалов»
Новое шоу будет обладать разнообразным актерским составом и транслироваться на сервисе Hulu.
Написать
29 марта 2023 11:12
От «Черного зеркала» до «Эйфории»: 7 рождественских спецвыпусков популярных сериалов
Зимние праздники не за горами. С наступлением декабря стриминги традиционно вываливают на зрителей тонны тематического контента. Пусть и редко, но в этом неиссякаемом потоке встречаются жемчужины. К примеру, на платформе HBO Max состоялось долгожданное возвращение «Эйфории».
Написать
11 декабря 2020 13:57
