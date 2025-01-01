Меню
О персоне
Фильмография
Награды
Вопросы и ответы
Вероника Картрайт
Veronica Cartwright
Вероника Картрайт
Veronica Cartwright
Дата рождения
20 апреля 1949
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Бристоль, Великобритания
Популярные фильмы
8.4
Чужой
(1979)
7.4
Вторжение похитителей тел
(1978)
7.4
Птицы
(1963)
Фильмография Вероника Картрайт
Жанр
Все
Боевик
Вестерн
Детский
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Мистика
Приключения
Триллер
Ужасы
Фантастика
Фэнтези
Год
Все
2023
2015
2014
2007
2004
1992
1987
1986
1979
1978
1963
Все
13
Фильмы
12
Сериалы
1
Актриса
13
Рыцари Готэма
боевик, фэнтези, фантастика
2023, США
4.1
Тьма внизу
The Dark Below
триллер
2015, США
5.6
Город, который боялся заката
The Town That Dreaded Sundown
ужасы, триллер
2014, США
Смотреть трейлер
6.3
Вторжение
The Invasion
боевик, триллер, ужасы, фантастика, драма
2007, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.5
Доктор Кинси
Kinsey
драма
2004, США / Германия
4.7
Людские неприятности
Man trouble
мелодрама, комедия
1992, США
6.9
Иствикские ведьмы
The Witches Of Eastwick
ужасы, комедия, триллер, фэнтези
1987, США
7.3
Полет навигатора
Flight of the Navigator
детский, приключения, фантастика
1986, США
5.6
Виздом
Wisdom
криминал, драма
1986, США
8.4
Чужой
Alien
ужасы, фантастика, триллер
1979, США / Великобритания
Смотреть трейлер
Рецензия
6.2
На юг
Goin' South
комедия, вестерн
1978, США
7.4
Вторжение похитителей тел
Invasion of the Body Snatchers
ужасы, фантастика
1978, США
7.4
Птицы
The Birds
ужасы, мелодрама, мистика
1963, США
