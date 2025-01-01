Меню
Вероника Картрайт
Вероника Картрайт

Veronica Cartwright

Дата рождения
20 апреля 1949
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Бристоль, Великобритания

Популярные фильмы

Чужой 8.4
Чужой (1979)
Вторжение похитителей тел 7.4
Вторжение похитителей тел (1978)
Птицы 7.4
Птицы (1963)

Фильмография Вероника Картрайт

Жанр
Год
Все 13 Фильмы 12 Сериалы 1 Актриса 13
Рыцари Готэма
Рыцари Готэма
боевик, фэнтези, фантастика 2023, США
Тьма внизу 4.1
Тьма внизу The Dark Below
триллер 2015, США
Город, который боялся заката 5.6
Город, который боялся заката The Town That Dreaded Sundown
ужасы, триллер 2014, США
Вторжение 6.3
Вторжение The Invasion
боевик, триллер, ужасы, фантастика, драма 2007, США
Доктор Кинси 6.5
Доктор Кинси Kinsey
драма 2004, США / Германия
Людские неприятности 4.7
Людские неприятности Man trouble
мелодрама, комедия 1992, США
Иствикские ведьмы 6.9
Иствикские ведьмы The Witches Of Eastwick
ужасы, комедия, триллер, фэнтези 1987, США
Полет навигатора 7.3
Полет навигатора Flight of the Navigator
детский, приключения, фантастика 1986, США
Виздом 5.6
Виздом Wisdom
криминал, драма 1986, США
Чужой 8.4
Чужой Alien
ужасы, фантастика, триллер 1979, США / Великобритания
На юг 6.2
На юг Goin' South
комедия, вестерн 1978, США
Вторжение похитителей тел 7.4
Вторжение похитителей тел Invasion of the Body Snatchers
ужасы, фантастика 1978, США
Птицы 7.4
Птицы The Birds
ужасы, мелодрама, мистика 1963, США
