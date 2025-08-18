Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Секретные материалы
Статьи
Статьи о сериале «Секретные материалы»
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Статьи о сериале «Секретные материалы»
Вся информация о сериале
Эдакий кроссовер «Игры престолов» и «Секретных материалов»: Скалли могла оказаться в Вестеросе — но актриса дала заднюю
Может, сериал получился бы совсем другим.
Написать
18 августа 2025 19:05
Захотелось поностальгировать: топ-5 лучших зарубежных ситкомов из 90-х, которые никогда не выйдут из моды
Каждый из них самые преданные фанаты наверняка пересматривали десятки раз, а сами шоу при этом становились только лучше.
1 комментарий
27 июня 2025 18:36
«Секретные материалы» получили неожиданный апдейт спустя 30 лет после выхода
Научно-фантастическая классика может получить современную версию — и, возможно, все с той же звездой в одной из ролей.
Написать
19 апреля 2025 08:27
Сценарий этого культового ужастика писался для одной из серий «Секретных материалов»
К счастью, создатели смогли развернуться в полнометражном фильме.
1 комментарий
2 января 2025 12:19
Этот сериал НТВ триумфально статанул, а закончился разочарованием — почему фанаты называют его финал предательством?
Что за красная комната в «Твин Пикс» Линча? Странный символ, который запутал даже преданных фанатов
Если бы все показали в фильмах, то «Властелин колец» шел бы годами: как долго Гэндальф искал Кольцо Всевластия?
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667