Постер сериала Секретные материалы
Киноафиша Сериалы Секретные материалы Сезоны

Секретные материалы, список сезонов

The X-Files 16+
Год выпуска 1993
Страна США
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Fox

Рейтинг сериала

8.7
Оцените 12 голосов
8.6 IMDb
Список сезонов сериала «Секретные материалы»
Секретные материалы - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
24 эпизода 10 сентября 1993 - 13 мая 1994
 
Секретные материалы - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
25 эпизодов 16 сентября 1994 - 19 мая 1995
 
Секретные материалы - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
24 эпизода 22 сентября 1995 - 17 мая 1996
 
Секретные материалы - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
24 эпизода 4 октября 1996 - 18 мая 1997
 
Секретные материалы - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
20 эпизодов 2 ноября 1997 - 17 мая 1998
 
Секретные материалы - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
22 эпизода 8 ноября 1998 - 16 мая 1999
 
Секретные материалы - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
22 эпизода 7 ноября 1999 - 21 мая 2000
 
Секретные материалы - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
21 эпизод 5 ноября 2000 - 20 мая 2001
 
Секретные материалы - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
20 эпизодов 11 ноября 2001 - 19 мая 2002
 
Секретные материалы - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
6 эпизодов 24 января 2016 - 22 февраля 2016
 
Секретные материалы - Сезон 11 Сезон 11
10 эпизодов 3 января 2018 - 21 марта 2018
 
