Сезоны
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Секретные материалы, список сезонов
The X-Files
16+
Год выпуска
1993
Страна
США
Эпизод длится
45 минут
Телеканал
Fox
Рейтинг сериала
8.7
Оцените
12
голосов
8.6
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Секретные материалы»
Сезон 1 / Season 1
24 эпизода
10 сентября 1993 - 13 мая 1994
Сезон 2 / Season 2
25 эпизодов
16 сентября 1994 - 19 мая 1995
Сезон 3 / Season 3
24 эпизода
22 сентября 1995 - 17 мая 1996
Сезон 4 / Season 4
24 эпизода
4 октября 1996 - 18 мая 1997
Сезон 5 / Season 5
20 эпизодов
2 ноября 1997 - 17 мая 1998
Сезон 6 / Season 6
22 эпизода
8 ноября 1998 - 16 мая 1999
Сезон 7 / Season 7
22 эпизода
7 ноября 1999 - 21 мая 2000
Сезон 8 / Season 8
21 эпизод
5 ноября 2000 - 20 мая 2001
Сезон 9 / Season 9
20 эпизодов
11 ноября 2001 - 19 мая 2002
Сезон 10 / Season 10
6 эпизодов
24 января 2016 - 22 февраля 2016
Сезон 11
10 эпизодов
3 января 2018 - 21 марта 2018
Этот сериал НТВ триумфально статанул, а закончился разочарованием — почему фанаты называют его финал предательством?
Этот детективный сериал Netflix уже покорил 75 000 000 зрителей: напряжение растет как снежный ком, а финал бьет как молот
735 тысяч упоминаний в Сети: эта цитата из советского хита стала любимым мемом молодежи
Звезда «Игры престолов» сыграет главную роль в будущей приключенческой драме — она основана на всем известной легенде
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
