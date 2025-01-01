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Винс Гиллиган
Vince Gilligan
Киноафиша
Персоны
Винс Гиллиган
Винс Гиллиган
Vince Gilligan
Дата рождения
10 февраля 1967
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Продюсер, Сценарист
Популярные фильмы
8.9
Лучше звоните Солу
(2015)
8.7
Секретные материалы
(1993)
8.5
Во все тяжкие
(2008)
Фильмография Винс Гиллиган
Жанр
Все
Боевик
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Триллер
Фантастика
Год
Все
2025
2019
2015
2008
1998
1993
Все
8
Фильмы
3
Сериалы
5
Продюсер
1
Режиссер
5
Сценарист
8
Автор идеи
3
Плюрибус
драма, фантастика
2025, США
7.6
El Camino: Во все тяжкие
El Camino: A Breaking Bad Movie
криминал, драма
2019, США
Смотреть трейлер
7.2
Батл Крик
драма, комедия, криминал
2015, США
8.9
Лучше звоните Солу
драма, криминал
2015, США
8.5
Во все тяжкие
драма, криминал, триллер
2008, США
7.5
Хэнкок
Hancock
комедия, фантастика, боевик
2008, США
Смотреть трейлер
Рецензия
5.1
Вот такие пироги
Home Fries
драма, мелодрама, комедия
1998, США
8.7
Секретные материалы
драма, криминал, фантастика
1993, США
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