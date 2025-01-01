MulderЗнаешь, говорят, что когда ты говоришь с Богом, это молитва, а когда Бог говорит с тобой, это шизофрения.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ScullyМне кажется, что лучшие отношения, те, что долговечны, часто основываются на дружбе. Знаешь, однажды ты смотришь на человека и видишь в нём что-то большее, чем видела ночью. Как будто где-то щёлкнул выключатель. И тот, кто был просто другом, вдруг становится единственным человеком, с которым ты можешь представить себя.
MulderЯ никогда не врал. Я сознательно участвовал в кампании дезинформации.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
MulderИзвините, здесь никого нет, кроме самых нежеланных у ФБР.
ScullyАгент Мулдер? Я Дана Скалли. Меня назначили работать с вами.
MulderО, разве не приятно вдруг стать таким уважаемым. Так кого ты там расшевелила, что тебя присоединить к этому делу, Скалли?
ScullyНа самом деле, я с нетерпением жду, чтобы работать с вами. Я много о вас слышала.
MulderО, действительно? Я думал, что тебя прислали за мной следить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
MulderСкалли, когда-то я был таким, как ты. Я не знал, кому доверять. Потом я... я выбрал другой путь... другую жизнь, другую судьбу, где я нашёл свою сестру. Конец моего мира был неузнаваемым и перевёрнутым. Но одна вещь осталась прежней. Ты была моим другом, и ты говорила мне правду. Даже когда мир разваливался на части, ты была моей опорой. Моим камнем.