Цитаты из сериала Секретные материалы

Mulder Знаешь, говорят, что когда ты говоришь с Богом, это молитва, а когда Бог говорит с тобой, это шизофрения.
Scully Мне кажется, что лучшие отношения, те, что долговечны, часто основываются на дружбе. Знаешь, однажды ты смотришь на человека и видишь в нём что-то большее, чем видела ночью. Как будто где-то щёлкнул выключатель. И тот, кто был просто другом, вдруг становится единственным человеком, с которым ты можешь представить себя.
Scully Вы это уже видели, я это вижу. Вы им врали.
Mulder Я никогда не врал. Я сознательно участвовал в кампании дезинформации.
Mulder Извините, здесь никого нет, кроме самых нежеланных у ФБР.
Scully Агент Мулдер? Я Дана Скалли. Меня назначили работать с вами.
Mulder О, разве не приятно вдруг стать таким уважаемым. Так кого ты там расшевелила, что тебя присоединить к этому делу, Скалли?
Scully На самом деле, я с нетерпением жду, чтобы работать с вами. Я много о вас слышала.
Mulder О, действительно? Я думал, что тебя прислали за мной следить.
Mulder Скалли, когда-то я был таким, как ты. Я не знал, кому доверять. Потом я... я выбрал другой путь... другую жизнь, другую судьбу, где я нашёл свою сестру. Конец моего мира был неузнаваемым и перевёрнутым. Но одна вещь осталась прежней. Ты была моим другом, и ты говорила мне правду. Даже когда мир разваливался на части, ты была моей опорой. Моим камнем.
Scully А ты — моя.
Глубокая глотка Никому не верь.
Скалли Малдер, лягушки только что стали падать с неба!
Малдер Наверное, их парашюты не открылись.
[входит в квартиру Малдера]
Мелисса Скалли Почему здесь так темно?
Малдер Свет не включен.
Mulder У меня есть теория. Хочешь её услышать?
Scully Ван Бландт каким-то образом физически превратился в своего похитителя и вышел за дверь, оставив никого ни о чём не подозревающим?
Mulder Скалли, нам стоит выбирать узоры на посуду или что?
Mulder Ты должен быть готов увидеть.
Scully Хотела бы я, чтобы всё было так просто.
Mulder Скалли, ты должна мне поверить. Никто другой на этой проклятой планете не делает этого и никогда не сделает. Ты моя единственная в пяти миллиардах.
Скалли Ну ладно, хорошо, whatever.
Mulder Я часто чувствовал, что сны — это ответы на вопросы, на которые мы пока не знаем, как спросить.
Курильщик Что это?
Скиннер Теперь ты целуешь мне в задницу.
Глубокое горло А ложь, мистер Малдер, более всего прячется между двумя истинами.
Mulder [увидев Курящего человека в больнице] Пожалуйста, скажите, что у вас сильные боли в груди.
Mulder Иногда единственный разумный ответ на безумный мир — это безумие.
Scully Я никогда не встречала никого, кто был бы так страстен и предан своей вере, как ты. Это настолько сильно, что иногда просто ослепляет.
Малдер Скалли, ты единственная, кому я доверяю.
Scully В прошлый раз, когда ты была так увлечена, оказалось, что ты читала "Новости для взрослых."
Mulder Мы оба так много потеряли... но я верю, что то, что мы ищем, находится в Секретных материалах. Я более чем уверен, что истина там.
Scully Я слышала истину,_mulder. А теперь мне нужны ответы.
Susanne Modeski Сколько бы вы ни нервничали, вы всё равно недостаточно нервничаете.
Mulder Если совпадения — это совпадения, почему они кажутся такими натянутыми?
Скалли Что если был только один выбор, а все остальные были ошибочными? И по пути были знаки, на которые стоило бы обратить внимание.
Малдер Мм. И все выборы привели бы к этому самому моменту. Один неверный шаг — и мы бы не сидели здесь вместе. Ну, это многое говорит. Это многое говорит, многое, многое.
Mulder Истина спасёт тебя, Скалли. Думаю, она спасёт нас обоих.
[повторяемая фраза]
Скалли Но Малдер...
[повторяющаяся фраза]
Малдер Где она?
Ревериенд Финли Иногда, чтобы найти правду, нам нужно вернуться к истокам. Почему это тебя удивляет?
Скалли В основном, это просто вызывает у меня страх.
Ревериенд Финли Страх?
Скалли Страх, что Бог говорит... но никто не слушает.
Скалли Истина где-то там, Малдер. Но там же и ложь.
Mulder О нет.
[демонстрирует заголовок газеты "Элвис Пресли умер в 42"]
Mr. X Боюсь, я не смогу вам помочь.
Mulder Почему?
Mr. X В последний раз, когда я вам помог, я разбил кулак и раскрыл свою личность.
Skinner [повторяющаяся финальная фраза] Это всё.
Caption ЭТА ПРОГРАММА НИКОГДА НЕ СОЗДАВАЛАСЬ С УЧЕТОМ ИЛИ С ОДОБРЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮРО РАССЛЕДОВАНИЙ
Caption ИЗВИНЕНИЕ - ЭТО ПОЛИТИКА
Caption ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ
Mulder Голос говорит мне, что с сестрой всё в порядке. Он говорит, что всё будет хорошо.
Therapist Ты веришь этому голосу?
Mulder Я хочу верить.
Bill Mulder [решая, кто будет стрелять в пришельца] Я Лжец, а ты Убийца.
Cigarette Smoking Man Твои лжи унесли больше жизней, чем я когда-либо мог.
Doctor Сначала ты должен сказать, кто ты!
Подпись ГОВЕРД ИЗВЕСТНОСТЬ ОТРИЦАЕТ
Caption НЕ ДОВЕРЯЙ НИКОМУ
Курящий человек Нет ничего более опасного, чем человек, которому нечего терять.
[Пришлец исцеляет мать Малдера]
Samantha Mulder Нужно это смотреть, Фокс?
Mulder Скажи это. Я смотрю "Магистра" в девять.
Samantha Mulder Мама и папа сказали, что я могу посмотреть какой-то фильм, лошара.
Mulder Они в соседней квартире у Галлеров и сказали, что я застаря.
Mulder Эй. Убирайся из моей жизни.
Mulder Я смотрю Магистра.
Mulder Смотри. Предохранитель сгорел.
Samantha Mulder Фокс!
Mulder Саманта! Саманта!
[повторяемая фраза]
Скалли Малдер, даже если...
Малдер Что я могу сделать с ложью, на которой стоит официальный печать?
[повторяемая строка]
Скалли Стой или я стреляю!
[повторяемая фраза]
Skinner Моя задница под угрозой.
[повторяемая реплика]
Skinner С divulgа? Позвольте мне поговорить с вами.
Tad O'Malley Если я собираюсь рисковать своей задницей, мне нужно знать, держится ли она на волоске.
Зловещий доктор Подготовьте пациента!
