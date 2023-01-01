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Сериалы с терапевтическим эффектом
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Сериалы с терапевтическим эффектом

Просмотр любимого сериала если и не заменит подход к психологу, то уж точно поднимет настроение. Легкие комедии, заставляющие до слез смеяться вместе с любимыми героями, или психологические драмы, которые помогут разобраться в себе, — в нашем списке только проверенные терапевтические сериалы.


 

Все 19 Онлайн
По году
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Терапия
Терапия
0.0
комедия
2023, США
Тед Лассо
Тед Лассо
0.0
комедия, спорт
2020, США
Мы те, кто мы есть
Мы те, кто мы есть
0.0
драма
2020, Италия/США
Не с первой попытки
Не с первой попытки
0.0
комедия
2020, США
Рами
Рами
3.0
комедия, драма, мелодрама
2019, США
Сексуальное просвещение
Сексуальное просвещение
8.0
драма, комедия
2019, США
Барри
Барри
7.0
драма, комедия, криминал
2018, США
Маньяк
Маньяк
6.0
драма, комедия, фантастика
2018, США
Острые предметы
Острые предметы
Смотрите за 1
6.0
драма, детектив
2018, США
Конец ***го мира
Конец ***го мира
7.0
драма, комедия
2017, Великобритания
Дрянь
Дрянь
Смотреть онлайн
8.0
драма, комедия
2016, Великобритания
Это мы
Это мы
8.0
драма, комедия, мелодрама
2016, США
Девочки
Девочки
Смотрите за 1
7.0
драма, мелодрама
2012, США
Теория большого взрыва
Теория большого взрыва
8.0
комедия
2007, США
Как я встретил вашу маму
Как я встретил вашу маму
Смотреть онлайн
8.0
драма, комедия, мелодрама
2005, США
Офис
Офис
8.0
комедия
2005, США
Отчаянные домохозяйки
Отчаянные домохозяйки
Смотреть онлайн
8.0
драма, комедия, детектив
2004, США
Секс в большом городе
Секс в большом городе
Смотрите за 1
7.0
драма, комедия, мелодрама
1998, США
Друзья
Друзья
7.0
комедия, мелодрама
1994, США
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  1. Терапия (2023, комедия)

Психотерапевт Джимми Джонс, переживая утрату жены, решает изменить подход к своей работе и начинает активно вмешиваться в жизнь своих пациентов, тем самым грубо нарушая врачебную этику. Его авторитарный циничный начальник Пол Роудс тем временем пытается смириться с диагностированной болезнью Паркинсона и наладить отношения с близкими.

  1. Тед Лассо (2020, комедия)

Тренера по американскому футболу Теда Лассо приглашают работать с английским футбольным клубом «Ричмонд». Владелица клуба, мечтая отомстить своему мужу, надеется, что Лассо, ничего не смыслящий в европейском футболе, развалит команду в мгновение ока, однако настойчивый тренер проявляет себя с неожиданной стороны.

  1. Мы те, кто мы есть (2020, драма)

Четырнадцатилетний подросток Фрейзер Уилсон вместе с родителями переезжает на американскую военную базу в Италии, где знакомится с очаровательной девушкой Кейтлин. Молодые люди становятся близкими друзьями и вместе переживают трудности взросления и принятия себя.

  1. Не с первой попытки (2020, комедия)

Молодая пара Никки и Джейсон после неудачной попытки ЭКО решает усыновить ребенка. Однако обрести долгожданного члена семьи не так-то просто, и перед этим героям надо пройти круги бюрократического ада, чтобы доказать комиссии по усыновлению серьезность своих намерений.

  1. Рами (2019, комедия, драма)

Рами Хассан — американец египетского происхождения. Воспитанный в строгих мусульманских традициях, Рами тем не менее ощущает себя обычным американцем и не может не чувствовать рамок, которыми его сковывают традиции. Пытаясь разобраться с внутренними противоречиями, он отправляется в Египет, чтобы там встретиться с дедушкой и больше узнать о своих корнях.

  1. Сексуальное просвещение (2019, комедия)

Отис Милберн — сын успешного сексолога и ученик провинциальной средней школы. После того как Отис волею случая дает однокласснику психологический совет, который неожиданно работает, он вместе со своим лучшим другом Эриком и школьной оторвой Мэйв решает начать сеансы секс-терапии для школьников, помогая подросткам справиться с трудностями переходного возраста.

  1. Барри (2018, комедия, криминал)

Бывший морпех Барри Беркман зарабатывает на жизнь тем, что убивает людей по заказу преступников. Во время очередного задания герой оказывается в актерском классе, где, попав под обаяние темпераментного преподавателя, решает завязать с прошлым и посвятить свою жизнь сцене.

  1. Маньяк (2018, комедия, фантастика)

Оуэн Милгрим всю жизнь безуспешно борется с шизофренией. Энни Ландсберг страдает от тяжелых отношений с семьей. Вместе с еще десятью добровольцами герои соглашаются принять участие в тестировании нового фармацевтического средства, которое обещает избавление от всех телесных и ментальных болезней. Но выясняется, что лекарства имеют самые неожиданные побочные эффекты.

  1. Острые предметы (2018, драма, детектив)

Журналистка Камилла Прикер, которая переживает творческий кризис, возвращается в родной город, чтобы сделать репортаж о пропавшей девочке. Там она погружается в тяжелые воспоминания о несчастливом детстве, пытается ужиться с матерью и присоединяется к полицейскому расследованию.

  1. Конец ***го мира (2017, драма, комедия)

Семнадцатилетний Джеймс — психопат, который мечтает о том, чтобы убить человека. Выбрав в качестве будущей жертвы новую одноклассницу Алиссу, Джеймс быстро сближается с ней. Однако Алисса вносит коррективы в его планы, когда предлагает вместе сбежать из города, чтобы найти своего отца.

  1. Дрянь (2016, комедия)

Остроумная и язвительная женщина, то и дело напрямую обращающаяся к зрителю, тяжело переживает самоубийство лучшей подруги, пытается примириться с новой пассией отца, ищет способы уладить финансовые проблемы и вступает в отношения с мужчинами, пытаясь заглушить чувство одиночества.

  1. Это мы (2016, драма, комедия)

История семьи Пирсон, в которой на свет появились сразу трое близняшек. Двое из них — Кевин и Кейт — выживают, а третий ребенок умирает при родах, но родители решают, что малышей непременно должно быть трое, и усыновляют мальчика, рожденного в тот же день и брошенного отцом. История двух поколений семьи Пирсон, начиная с юности родителей и заканчивая жизнью взрослых детей.

  1. Девочки (2012, драма)

Ханне Ховарт двадцать четыре года, и больше всего на свете она мечтает стать писательницей. Оставшись без финансовой поддержки родителей, девушка пытается свести концы с концами, найти работу и не забросить творчество, в то время как ее друзья, также погрязшие в проблемах, стремятся наладить свою жизнь.

  1. Теория большого взрыва (2007, комедия)

Молодые физики Шелдон Купер и Леонард Хофстедтер — определенно гении и знатоки своего дела, но вот во всем, что касается социализации, у парней явные трудности. Когда рядом с ними поселяется симпатичная соседка Пенни, Леонард решает добиться ее расположения, хотя Шелдон скептически относится к этой затее.

  1. Как я встретил вашу маму (2005, комедия, драма)

Архитектор Тед Мосби рассказывает детям о своей юности и о том, как он познакомился со своей будущей женой. После того как его близкий друг решил сделать предложение своей девушке, Тед начинает поиски спутницы жизни и знакомится с обаятельной телеведущей.

  1. Офис (2005, комедия)

Стажер Райан Ховард устраивается на работу в региональный филиал компании Dunder Mifflin, где знакомится с эксцентричным менеджером Майклом Гэри Скоттом. Сам Майкл уверен, что является лучшим другом всех сотрудников офиса, хотя подчиненные нередко страдают от его выходок и странных авантюр.

  1. Отчаянные домохозяйки (2004, комедия)

Сьюзан Мейер тяжело переживает развод с изменившим ей мужем. Габриэль Солис, вышедшая замуж исключительно по расчету, заводит интрижку на стороне. Линнет Скаво, когда-то оставившая карьеру ради детей, переживает личностный кризис. Бри Ван де Камп пытается спасти трещащий по швам брак и найти общий язык с детьми. Размеренную жизнь этих четверых женщин нарушает новость о самоубийстве их приятельницы.

  1. Секс в большом городе (1998, драма, комедия)

Автор газетной колонки Кэрри Брэдшоу, PR-менеджер Саманта Джонс, адвокат Миранда Хоббс и арт-дилер Шарлотта Йорк. Четыре закадычные подруги регулярно встречаются друг с другом, чтобы обсудить свои любовные приключения, которые и становятся материалом для колонки Кэрри.

  1. Друзья (1994 год, комедия)

Выросшая в состоятельной семье красотка Рэйчел бросает своего жениха прямо у алтаря и, твердо решив начать самостоятельную жизнь, переезжает к подруге Монике. Там она быстро втягивается в ее компанию, куда входят старший брат Моники Росс, офисный работник Чендлер, актер-неудачник Джоуи и массажистка-хиппи Фиби.

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