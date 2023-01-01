Сериалы с терапевтическим эффектом

Терапия (2023, комедия)

Психотерапевт Джимми Джонс, переживая утрату жены, решает изменить подход к своей работе и начинает активно вмешиваться в жизнь своих пациентов, тем самым грубо нарушая врачебную этику. Его авторитарный циничный начальник Пол Роудс тем временем пытается смириться с диагностированной болезнью Паркинсона и наладить отношения с близкими.

Тед Лассо (2020, комедия)

Тренера по американскому футболу Теда Лассо приглашают работать с английским футбольным клубом «Ричмонд». Владелица клуба, мечтая отомстить своему мужу, надеется, что Лассо, ничего не смыслящий в европейском футболе, развалит команду в мгновение ока, однако настойчивый тренер проявляет себя с неожиданной стороны.

Мы те, кто мы есть (2020, драма)

Четырнадцатилетний подросток Фрейзер Уилсон вместе с родителями переезжает на американскую военную базу в Италии, где знакомится с очаровательной девушкой Кейтлин. Молодые люди становятся близкими друзьями и вместе переживают трудности взросления и принятия себя.

Не с первой попытки (2020, комедия)

Молодая пара Никки и Джейсон после неудачной попытки ЭКО решает усыновить ребенка. Однако обрести долгожданного члена семьи не так-то просто, и перед этим героям надо пройти круги бюрократического ада, чтобы доказать комиссии по усыновлению серьезность своих намерений.

Рами (2019, комедия, драма)

Рами Хассан — американец египетского происхождения. Воспитанный в строгих мусульманских традициях, Рами тем не менее ощущает себя обычным американцем и не может не чувствовать рамок, которыми его сковывают традиции. Пытаясь разобраться с внутренними противоречиями, он отправляется в Египет, чтобы там встретиться с дедушкой и больше узнать о своих корнях.

Сексуальное просвещение (2019, комедия)

Отис Милберн — сын успешного сексолога и ученик провинциальной средней школы. После того как Отис волею случая дает однокласснику психологический совет, который неожиданно работает, он вместе со своим лучшим другом Эриком и школьной оторвой Мэйв решает начать сеансы секс-терапии для школьников, помогая подросткам справиться с трудностями переходного возраста.

Барри (2018, комедия, криминал)

Бывший морпех Барри Беркман зарабатывает на жизнь тем, что убивает людей по заказу преступников. Во время очередного задания герой оказывается в актерском классе, где, попав под обаяние темпераментного преподавателя, решает завязать с прошлым и посвятить свою жизнь сцене.

Маньяк (2018, комедия, фантастика)

Оуэн Милгрим всю жизнь безуспешно борется с шизофренией. Энни Ландсберг страдает от тяжелых отношений с семьей. Вместе с еще десятью добровольцами герои соглашаются принять участие в тестировании нового фармацевтического средства, которое обещает избавление от всех телесных и ментальных болезней. Но выясняется, что лекарства имеют самые неожиданные побочные эффекты.

Острые предметы (2018, драма, детектив)

Журналистка Камилла Прикер, которая переживает творческий кризис, возвращается в родной город, чтобы сделать репортаж о пропавшей девочке. Там она погружается в тяжелые воспоминания о несчастливом детстве, пытается ужиться с матерью и присоединяется к полицейскому расследованию.

Конец ***го мира (2017, драма, комедия)

Семнадцатилетний Джеймс — психопат, который мечтает о том, чтобы убить человека. Выбрав в качестве будущей жертвы новую одноклассницу Алиссу, Джеймс быстро сближается с ней. Однако Алисса вносит коррективы в его планы, когда предлагает вместе сбежать из города, чтобы найти своего отца.

Дрянь (2016, комедия)

Остроумная и язвительная женщина, то и дело напрямую обращающаяся к зрителю, тяжело переживает самоубийство лучшей подруги, пытается примириться с новой пассией отца, ищет способы уладить финансовые проблемы и вступает в отношения с мужчинами, пытаясь заглушить чувство одиночества.

Это мы (2016, драма, комедия)

История семьи Пирсон, в которой на свет появились сразу трое близняшек. Двое из них — Кевин и Кейт — выживают, а третий ребенок умирает при родах, но родители решают, что малышей непременно должно быть трое, и усыновляют мальчика, рожденного в тот же день и брошенного отцом. История двух поколений семьи Пирсон, начиная с юности родителей и заканчивая жизнью взрослых детей.

Девочки (2012, драма)

Ханне Ховарт двадцать четыре года, и больше всего на свете она мечтает стать писательницей. Оставшись без финансовой поддержки родителей, девушка пытается свести концы с концами, найти работу и не забросить творчество, в то время как ее друзья, также погрязшие в проблемах, стремятся наладить свою жизнь.

Теория большого взрыва (2007, комедия)

Молодые физики Шелдон Купер и Леонард Хофстедтер — определенно гении и знатоки своего дела, но вот во всем, что касается социализации, у парней явные трудности. Когда рядом с ними поселяется симпатичная соседка Пенни, Леонард решает добиться ее расположения, хотя Шелдон скептически относится к этой затее.

Как я встретил вашу маму (2005, комедия, драма)

Архитектор Тед Мосби рассказывает детям о своей юности и о том, как он познакомился со своей будущей женой. После того как его близкий друг решил сделать предложение своей девушке, Тед начинает поиски спутницы жизни и знакомится с обаятельной телеведущей.

Офис (2005, комедия)

Стажер Райан Ховард устраивается на работу в региональный филиал компании Dunder Mifflin, где знакомится с эксцентричным менеджером Майклом Гэри Скоттом. Сам Майкл уверен, что является лучшим другом всех сотрудников офиса, хотя подчиненные нередко страдают от его выходок и странных авантюр.

Отчаянные домохозяйки (2004, комедия)

Сьюзан Мейер тяжело переживает развод с изменившим ей мужем. Габриэль Солис, вышедшая замуж исключительно по расчету, заводит интрижку на стороне. Линнет Скаво, когда-то оставившая карьеру ради детей, переживает личностный кризис. Бри Ван де Камп пытается спасти трещащий по швам брак и найти общий язык с детьми. Размеренную жизнь этих четверых женщин нарушает новость о самоубийстве их приятельницы.

Секс в большом городе (1998, драма, комедия)

Автор газетной колонки Кэрри Брэдшоу, PR-менеджер Саманта Джонс, адвокат Миранда Хоббс и арт-дилер Шарлотта Йорк. Четыре закадычные подруги регулярно встречаются друг с другом, чтобы обсудить свои любовные приключения, которые и становятся материалом для колонки Кэрри.

Друзья (1994 год, комедия)

Выросшая в состоятельной семье красотка Рэйчел бросает своего жениха прямо у алтаря и, твердо решив начать самостоятельную жизнь, переезжает к подруге Монике. Там она быстро втягивается в ее компанию, куда входят старший брат Моники Росс, офисный работник Чендлер, актер-неудачник Джоуи и массажистка-хиппи Фиби.