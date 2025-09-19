Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Теория большого взрыва
Статьи
Статьи о сериале «Теория большого взрыва»
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Статьи о сериале «Теория большого взрыва»
Вся информация о сериале
Как будто ничего и не было: почему Шелдон никогда не упоминает Пейдж в «Теории большого взрыва» — есть 3 причины
Девушка просто внезапно исчезла.
1 комментарий
19 сентября 2025 12:19
За что получил нобелевку Шелдон Купер в «Теории большого взрыва»: его идея противоречит «реальной» — и в этом весь сок
Физикам бы это открытие не понравилось.
1 комментарий
19 сентября 2025 07:58
Что-то не так с Шелдоном? Клинический психолог назвала диагноз главного героя «Теории большого взрыва» — аутизмом и не пахнет
Персонаж куда сложнее, чем можно подумать.
Написать
18 сентября 2025 16:11
Спин-офф от HBO уходит в Sci-Fi: совершенно новый взгляд на «Теорию большого взрыва» — уже известно, когда ждать премьеру
Звучит все очень интригующе.
Написать
17 сентября 2025 11:50
Телеакадемии такое не забудут: актрисы, которые так и не получили «Эмми» за свои культовые роли
В сердцах фанатов эти перформансы остались намного дольше, чем сами победители престижной премии.
Написать
15 сентября 2025 17:09
Живая легенда: телесериальные персонажи, которые сделали свои шоу (и себя) культовыми
2000-е годы все будут вспоминать как лучшее время благодаря им в том числе.
Написать
15 августа 2025 17:09
Фанаты «Теории большого взрыва» не нарадуются новостям о грядущем спиноффе — будущий сериал уже прозвали началом успешной сай-фай франшизы
У хитового ситкома уже есть два не менее успешных спиноффа, но теперь в историю добавят что-то новенькое.
Написать
12 июля 2025 13:17
«Теория большого взрыва» наконец-то оправдает свое мрачное название: новый сериал по «ТБВ» посвящен концу света
Обещают юмор, каплю драмы и море Sci-fi.
2 комментария
10 июля 2025 18:36
Смешно кричала из спальни? В «Теории большого взрыва» часто показывали мать Воловица, но зрители не заметили
Женщина-миф, женщина-легенда, чей голос отзывался эхом в голове и пугал даже Пенни.
Написать
10 марта 2025 07:58
Актер из «Детства Шелдона» гений и в реальной жизни: фанаты будут восторге
Мальчик явно подражает своему умному герою.
Написать
28 декабря 2024 10:23
Спустя столько лет: та самая деталь, которую все критиковали в «Друзьях», но повально игнорировали в «Теории большого взрыва»
Жизнь любимых героев была одним сплошным обманом.
3 комментария
10 декабря 2024 09:11
4 российских сериала для вечера после работы — если ищете простое, смешное, но не тупое (рейтинги отличные)
«Спасти рядового Райана» называют лучшим военным фильмом, а историки видят набор грубых киноляпов: где же промахнулся Спилберг?
Этот детективный сериал Netflix уже покорил 75 000 000 зрителей: напряжение растет как снежный ком, а финал бьет как молот
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667