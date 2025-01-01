Меню
Постер сериала Теория большого взрыва
Теория большого взрыва

Теория большого взрыва, список сезонов

The Big Bang Theory 16+
Год выпуска 2007
Страна США
Эпизод длится 30 минут
Телеканал CBS

Рейтинг сериала

8.3
Оцените 12 голосов
8.1 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Теория большого взрыва»
Теория большого взрыва - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
17 эпизодов 24 сентября 2007 - 19 мая 2008
 
Теория большого взрыва - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
23 эпизода 22 сентября 2008 - 11 мая 2009
 
Теория большого взрыва - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
23 эпизода 21 сентября 2009 - 24 мая 2010
 
Теория большого взрыва - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
24 эпизода 23 сентября 2010 - 19 мая 2011
 
Теория большого взрыва - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
24 эпизода 22 сентября 2011 - 10 мая 2012
 
Теория большого взрыва - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
24 эпизода 27 сентября 2012 - 16 мая 2013
 
Теория большого взрыва - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
24 эпизода 26 сентября 2013 - 15 мая 2014
 
Теория большого взрыва - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
24 эпизода 22 сентября 2014 - 7 мая 2015
 
Теория большого взрыва - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
24 эпизода 21 сентября 2015 - 12 мая 2016
 
Теория большого взрыва - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
24 эпизода 19 сентября 2016 - 11 мая 2017
 
Теория большого взрыва - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
24 эпизода 25 сентября 2017 - 10 мая 2018
 
Теория большого взрыва - Сезон 12 / Season 12 Сезон 12 / Season 12
24 эпизода 24 сентября 2018 - 16 мая 2019
 
