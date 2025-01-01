Меню
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Теория большого взрыва, список сезонов
The Big Bang Theory
16+
Год выпуска
2007
Страна
США
Эпизод длится
30 минут
Телеканал
CBS
Рейтинг сериала
8.3
12
голосов
8.1
IMDb
Список сезонов сериала «Теория большого взрыва»
Сезон 1 / Season 1
17 эпизодов
24 сентября 2007 - 19 мая 2008
Сезон 2 / Season 2
23 эпизода
22 сентября 2008 - 11 мая 2009
Сезон 3 / Season 3
23 эпизода
21 сентября 2009 - 24 мая 2010
Сезон 4 / Season 4
24 эпизода
23 сентября 2010 - 19 мая 2011
Сезон 5 / Season 5
24 эпизода
22 сентября 2011 - 10 мая 2012
Сезон 6 / Season 6
24 эпизода
27 сентября 2012 - 16 мая 2013
Сезон 7 / Season 7
24 эпизода
26 сентября 2013 - 15 мая 2014
Сезон 8 / Season 8
24 эпизода
22 сентября 2014 - 7 мая 2015
Сезон 9 / Season 9
24 эпизода
21 сентября 2015 - 12 мая 2016
Сезон 10 / Season 10
24 эпизода
19 сентября 2016 - 11 мая 2017
Сезон 11 / Season 11
24 эпизода
25 сентября 2017 - 10 мая 2018
Сезон 12 / Season 12
24 эпизода
24 сентября 2018 - 16 мая 2019
