Самые дешёвые зубные щётки в Fix Price хватаю упаковками: во рту им не место, зато дом и дачу осенью не узнать – 5 полезных идей

Дачники массово высаживают забытый фрукт из 80-х — и сладкий урожай собирают ведрами: уход при этом минимальный

Оказывается, эта полоска на полотенце не для красоты: именно она спасает его после сотен стирок

«Это вам не “Властелин колец”»: «Война и мир» Бондарчука проверку временем не прошла — выглядит «роскошно, но несмотрибельно»

Новый боевик со Стэтхэмом только что стал «королем» Amazon — в кинотеатрах провалился, но в итоге украл сердца 86% зрителей

Ну что, глаз-алмаз? Этот тест особенно бесит тех, кто был уверен, что помнит советское кино до последней вазочки

Скромная девчушка вместо Геральта: в позорном «Ведьмаке» от Netflix заменят главного героя – не опять, а снова

Пока Россия ждет «Невского-8», пересматриваю всеми забытый детектив конца 90-х: «Этот сериал — лучшая роль Караченцова, без вариантов»

«Корейцы опять это сделали!»: новую дораму-детектив Netflix до самого конца собираешь, как пазл – и «смотришь до утра с красными глазами»

Интима не было, зато ужастиков хватало: угадаете хотя бы 3/5 хорроров СССР по мрачному кадру? (сложный тест)