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Теория большого взрыва 2007 - 2019 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Теория большого взрыва
Киноафиша Сериалы Теория большого взрыва Сезоны Сезон 3
The Big Bang Theory 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 21 сентября 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 23
Продолжительность сезона 9 часов 12 минут
О чем 3-й сезон сериала «Теория большого взрыва»

В 3 сезоне сериала «Теория большого взрыва» спустя три месяца после событий прошлого сезона парни возвращаются из северной экспедиции. Пенни так соскучилась по Леонарду, что дала волю своим чувствам, и между ними наконец-то завязались романтические отношения. Но все оказывается не так гладко, поскольку у них практически нет точек соприкосновения. Пока Леонард ведет научную деятельность, Пенни верит в экстрасенсов. В то же время Говард припоминает другу данное много лет назад обязательство, и Пенни вынуждена познакомить его со своей подругой Бернадетт.

Актеры 3 сезона

Джонни Галэки
Джонни Галэки
Джим Парсонс
Джим Парсонс
Кейли Куоко
Кейли Куоко
Саймон Хелберг
Саймон Хелберг
Кунал Нэйэр
Кунал Нэйэр
Закари Абель
Все актеры 3 сезона

Рейтинг сериала

8.0
Оцените 15 голосов
8.1 IMDb

Список серий 3-го сезона сериала «Теория большого взрыва»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Флуктуации электрооткрывашки The Electric Can Opener Fluctuation
Сезон 3 Серия 1
21 сентября 2009
Гипотеза Джимини The Jiminy Conjecture
Сезон 3 Серия 2
28 сентября 2009
Готовицкое отклонение The Gothowitz Deviation
Сезон 3 Серия 3
5 октября 2009
Пиратское решение The Pirate Solution
Сезон 3 Серия 4
12 октября 2009
Пресмыкающееся следствие обернутой конфеты The Creepy Candy Coating Corollary
Сезон 3 Серия 5
19 октября 2009
Кукурузное завихрение The Cornhusker Vortex
Сезон 3 Серия 6
2 ноября 2009
Усиление гитариста The Guitarist Amplification
Сезон 3 Серия 7
9 ноября 2009
Дефицит самоклеющихся утят The Adhesive Duck Deficiency
Сезон 3 Серия 8
16 ноября 2009
Формула мести The Vengeance Formulation
Сезон 3 Серия 9
23 ноября 2009
Эксперимент с гориллой The Gorilla Experiment
Сезон 3 Серия 10
7 декабря 2009
Материнская конгруэнтность The Maternal Congruence
Сезон 3 Серия 11
14 декабря 2009
Экстрасенсорное завихрение The Psychic Vortex
Сезон 3 Серия 12
11 января 2010
Реакция Бозмана The Bozeman Reaction
Сезон 3 Серия 13
18 января 2010
Приближение Эйнштейна The Einstein Approximation
Сезон 3 Серия 14
1 февраля 2010
Большое адронное столкновение The Large Hadron Collision
Сезон 3 Серия 15
8 февраля 2010
Приобретение чего-либо большего The Excelsior Acquisition
Сезон 3 Серия 16
1 марта 2010
Прелестная фрагментация The Precious Fragmentation
Сезон 3 Серия 17
8 марта 2010
Брючная альтернатива The Pants Alternative
Сезон 3 Серия 18
22 марта 2010
Рекуррентность Уитона The Wheaton Recurrence
Сезон 3 Серия 19
12 апреля 2010
Спагеттивный катализатор The Spaghetti Catalyst
Сезон 3 Серия 20
3 мая 2010
Стимуляция Плимптона The Plimpton Stimulation
Сезон 3 Серия 21
10 мая 2010
Имплементация лестницы The Staircase Implementation
Сезон 3 Серия 22
17 мая 2010
Лунное возбуждение The Lunar Excitation
Сезон 3 Серия 23
24 мая 2010
График выхода всех сериалов
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