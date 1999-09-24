Сериал «Долбанутые» – это британский комедийный боевик о двух неудачниках, которым приходится притвориться влюбленной парой. Дейзи снимает с подругами квартиру, но после неприятного конфликта вылетает из нее как пробка, оставшись вовсе без жилья. А Тим расстается с девушкой, в доме которой он припеваючи жил несколько лет. Им обоим попадается недорогой вариант аренды, но есть проблема: эксцентричная хозяйка Марша Кляйн готова сдать комнату только счастливой и стабильной паре. Ребята вынуждены импровизировать на ходу.