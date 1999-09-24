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Постер сериала Долбанутые
Постер сериала Долбанутые
Постер сериала Долбанутые
Постер сериала Долбанутые
Постер сериала Долбанутые
Постер сериала Долбанутые
Постер сериала Долбанутые
Постер сериала Долбанутые
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.5
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8 постеров
Киноафиша Сериалы Долбанутые

Долбанутые (1999 - 2001)

Spaced 18+
Год выпуска 1999
Страна Великобритания
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Channel 4
Продолжительность сериала 5 часов 50 минут

О чем сериал

Сериал «Долбанутые» – это британский комедийный боевик о двух неудачниках, которым приходится притвориться влюбленной парой. Дейзи снимает с подругами квартиру, но после неприятного конфликта вылетает из нее как пробка, оставшись вовсе без жилья. А Тим расстается с девушкой, в доме которой он припеваючи жил несколько лет. Им обоим попадается недорогой вариант аренды, но есть проблема: эксцентричная хозяйка Марша Кляйн готова сдать комнату только счастливой и стабильной паре. Ребята вынуждены импровизировать на ходу.

В ролях
В ролях
Саймон Пегг
Саймон Пегг
Джессика Хайнс
Джессика Хайнс
Клайв Расселл
Клайв Расселл
Билл Бэйли
Марк Хип
Марк Хип
Питер Серафинович
Питер Серафинович
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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8.5 IMDb
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Сезоны
Долбанутые - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
1999, 7 эпизодов
 
Долбанутые - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2001, 7 эпизодов
 
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